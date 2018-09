Cầu kính mới dài nhất thế giới ở Trung Quốc

Cây cầu kính dài nhất thế giới với 488 m, nối liền hai vách núi dựng đứng, đang thu hút sự quan tâm của du khách.

Ngày 25/12, Trung Quốc khai trương thêm một cầu kính ở công viên địa lý Hongyagu, huyện Bình Sơn, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 320 km về phía nam, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cây cầu dài 488 m, rộng 4 m, treo lơ lửng ở độ cao 218 m, nối liền hai vách đá thẳng đứng, bên dưới là thung lũng. Sàn cầu được lót từ 1.077 tấm kính cường lực trong suốt dày 4 cm, tổng khối lượng kính nặng 70 tấn. Cây cầu mất một năm rưỡi xây dựng.

Vì nằm ở trên cao, thường xuyên hứng những cơn gió lớn nên cầu được cố định bởi nhiều sợi dây cáp để tạo độ chắc chắn. Ông Liu Qiqi, người chịu trách nhiệm xây dựng, cho biết khả năng chịu tải của cầu cao gấp 3,5 lần so với tiêu chuẩn áp dụng cho cầu kính do Trung Quốc đưa ra. Nó có thể chịu được trọng lượng của 2.000 người cùng lúc. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho khách du lịch thì nơi đây chỉ cho phép tối đa 500 người được lên cầu một lần.

Cùng mục đích như khi xây các cây cầu kính khác, cầu treo dài nhất thế giới mới này không chỉ thử thách lòng can đảm của du khách mà còn tạo điều kiện cho họ có thể từ trên cầu phóng tầm mắt ra xa, thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh công viên Hongyagu, nơi có cảnh quan địa lý độc đáo với núi non, thác nước tự nhiên hay các khu phố cổ, đền thờ...

Người Trung Quốc thích khám phá cầu mặt kính trong suốt trên cao. Bất cứ cây cầu nào mở cửa đón khách cũng đều thu hút đông người ghé thăm, đặc biệt là khách nội địa. Đất nước này từng xây nhiều cầu kính, trong đó danh hiệu cầu kính dài nhất thế giới trước đây thuộc về Grand Canyon ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam với độ dài 430 m, nay đã bị cây cầu này ở Thạch Gia Trang phá vỡ kỷ lục.

Vi Yến

(Theo: Chinadaily)