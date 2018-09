Ba khu nghỉ dưỡng 'mát lạnh' giữa núi rừng Đà Lạt cho ngày đầu hè

Đà Lạt luôn là cái tên mà người Sài Gòn nhớ đến mỗi khi hè về. Năm nay, bạn có thể bổ sung thêm một số khu nghỉ mới mẻ, ít được nhắc tới.

Terracotta Đà Lạt

Khu nghỉ dưỡng nằm bên hồ Tuyền Lâm, bao quanh bởi rừng thông lãng mạn sẽ là điểm đến rất thú vị cho bạn và gia đình những ngày nắng nóng mùa hạ. Khu nghỉ đem lại không gian thoáng đãng, mát mẻ, với những con đường len lỏi giữa rừng, một bên là hồ xanh, dưới ánh hoàng hôn và bình minh càng trở nên lung linh. Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai thích chụp ảnh "sống ảo" bởi góc nào cũng có thể sáng tác.

Ảnh: le-nguyen-dieu-trang

Nội thất Terracotta Đà Lạt chú trọng đến việc thân thiện với thiên nhiên nên toàn bộ cửa được ốp kính, khi ngủ dậy, chỉ cần kéo rèm là nhìn thấy rừng thông xanh ngay bên cạnh. Khu nghỉ có 240 phòng và 21 căn biệt thự. Do có giá thuê không rẻ nên du khách đòi hỏi khá cao về chất lượng dịch vụ. Nhiều ý kiến cho rằng, chúng chưa thực sự làm hài lòng du khách khó tính.

Ba khu nghỉ dưỡng giữa núi rừng cho những ngày trốn nóng đầu hè - 1

Swiss Belresort Tuyền Lâm

Khu vực nhà hàng có view ấn tượng.

Cũng nằm gần hồ Tuyền Lâm nhưng khu nghỉ Swiss Belresort nằm ở vị trí cao hơn, có thể ngắm nhìn toàn cảnh những ngọn đồi thoai thoải với không gian rộng thênh thang. Khu nghỉ có 151 phòng, thiết kế hiện đại, gam màu tươi sáng, đặc biệt còn có sân golf và bể bơi trên cao, nhìn xuống đồi cỏ mộng mơ. Từ khu vực nhà hàng ngoài trời, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ăn, vừa ngắm nhìn khung cảnh nên thơ. Giá thuê phòng của khu này cũng thuộc loại cao, không ít khách là người nước ngoài.

Ba khu nghỉ dưỡng giữa núi rừng cho những ngày trốn nóng đầu hè - 2

Home of Dreamers

Home of Dreamers là một cái tên khá mới mẻ, không phải là một khu nghỉ dưỡng cao cấp đắt tiền mà chỉ là một căn homestay nhỏ nhắn. Nằm cách trung tâm thành phố 5 km và cách Hồ Than Thở 1,5 km, khu nhà vừa ấm cúng vừa riêng tư, mang đến cho mọi người không khí của "nhà mình" đúng nghĩa khi được giao lưu với những vị khách thân thiện. Điểm đặc biệt khiến Home of Dreamers được chú ý giữa một "rừng" những căn homestay đẹp đẽ ở Đà Lạt chính là căn nhà trong suốt với tầm nhìn 360 độ trên cao. Từ đây, bạn có thể thỏa thích nhìn ngắm mây trời, binh minh, hoàng hôn không giới hạn.

Căn nhà trong suốt 360 độ.

Nếu không đặt được chỗ cho căn phòng đặc biệt này thì bạn cũng có thể trải nghiệm những căn phòng còn lại ở dưới thấp, trang trí nội thất cầu kỳ, nghệ thuật.

Ba khu nghỉ dưỡng giữa núi rừng cho những ngày trốn nóng đầu hè - 3

Hà Nguyên tổng hợp