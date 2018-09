Ba homestay mới nổi ở Đà Lạt lý tưởng cho các cặp tình nhân

Không gian riêng tư và lãng mạn của những homestay này sẽ giúp các cặp đôi có những kỳ nghỉ khó quên.

The Seen house

Chỉ mới được biết đến thời gian gần đây nhờ không gian thơ mộng, The Seen house tận dụng được lợi thế vì vị trí sát hồ, thiết kế phòng ngủ với vách kính bao trọn không gian thoáng đãng nhìn thẳng ra hồ khiến khách lưu trú có cảm giác như đang lênh đênh trên mặt nước.

Ảnh: Phan Trúc Lam

Homestay chỉ có 7 phòng, gồm 5 phòng riêng và 2 phòng gia đình, nội thất theo phong cách tối giản tạo cảm giác thoải mái, chỉ cần kéo rèm ra là tận hưởng không khí thanh bình, ngắm mặt hồ Tuyền Lâm yên ả. Vào mùa đông, bạn còn có cơ hội ngắm sương mù vờn trên mặt hồ, chụp những bức ảnh ray nắng buổi sáng sớm đẹp như tiên cảnh. Tuy nhiên khi mùa hè đến, do nắng chiếu xuyên qua tấm kính gây ngộp, nóng, không thoải mái vào buổi trưa. Lúc này, bạn có thể nhâm nhi ly cà phê ở quán nhỏ ngay trước nhà hoặc đi dạo quanh hồ. Nơi đây là điểm lý tưởng dành cho các cặp tình nhân nghỉ dưỡng, nhâm nhi ly rượu vang, cùng ngắm những tia nắng cuối chiều chiếu trên mặt hồ lóng lánh.

The Wilder-nest

The Wilder-nest nằm khá xa trung tâm thành phố, giữa rừng và chiếm được cảm tình của nhiều người nhờ khung cảnh thanh bình xung quanh. Ở đây, bạn lắng nghe tiếng thông reo giữa đồi cỏ, thỉnh thoảng bắt gặp vài chú chim ghé chơi trước thềm phòng ngủ.

Ảnh: Đỗ Thảo Phương

Xây dựng như một căn nhà tranh giữa đồi, The Wilder-nest tách biệt với mọi sự ồn ào của thành phố, dù là dịp lễ hội. Từ đây bạn có thể ngắm toàn cảnh bên dưới có sân golf xanh rì, cỏ dại mọc um tùm hai bên cầu thang dẫn xuống homestay. Phòng hướng đồi, thiết kế thân thiện với thiên nhiên, chú trọng mảng xanh tạo cảm giác thư giãn cho khách. Bạn có thể nằm dài lười biếng dưới sàn đọc sách cả ngày hay ngắm cảnh thiên nhiên cùng người yêu, quên đi thời gian đang dần trôi.

In the Pines

In the Pines cách chợ Đà Lạt khoảng 4 km gây ấn tượng với du khách nhờ dãy nhà sàn bằng gỗ nhỏ xinh. Không quá xa trung tâm thành phố nhưng do lọt thỏm giữa vườn hoa màu của người dân trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên quán trọ và cà phê này khá yên tĩnh, thích hợp với những ai yêu hoa cỏ, thiên nhiên.

Ngoài những căn nhà gỗ nối tiếp nhau, ở đây còn có phòng kính thiết kế như căn nhà kính trồng hoa, mái nhà che bằng dây leo, bốn phía dùng rèm trắng và lá cây che phủ trông như khu vườn cổ tích. Nếu không lưu trú ở In the Pines, khách cũng có thể đến đây nhâm nhi ly cà phê thơm quyện với mùi hoa cỏ xung quanh giữa không gian thanh bình. Ban đêm, homestay lại càng trở nên lãng mạn nhờ ánh đèn vàng từ các vườn hoa tỏa ra, tạo cảm giác ấm áp.

Ảnh: In the pines homestay

Vi Yến