Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn phải lòng vẻ đẹp Ninh Bình mùa đông

Chỉ cách Hà Nội 80 km nhưng Ninh Bình lại còn rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ, khiến cặp đôi nổi tiếng yêu thích.

Tiếp nối chặng đường "vi vu cả thế giới" cùng nhau, Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn lựa chọn Ninh Bình là điểm đến mới đây nhất bởi yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của nơi này. Cũng giống những lần trước, cặp đôi không ngại chia sẻ các kinh nghiệm đi lại, ăn ở và vui chơi của mình.

Phương tiện di chuyển:

Từ Hà Nội có thể đến Ninh Bình bằng xe máy (từ 150.000 đồng/xe/ngày tuỳ loại xe), xe khách chất lượng cao (khoảng 200.000 đồng/người/lượt đi), tàu hỏa (từ 70.000 đồng/người/lượt đi tuỳ chuyến). Hoặc bạn có thể thuê xe riêng nếu đi chung nhóm nhiều người, tiện hơn và còn chủ động được thời gian (khoảng từ 2 triệu đồng/xe 16 chỗ/lượt đi).

Từ Hà Nội đi Ninh Bình chỉ mất tầm 2 tiếng nếu không tắc đường. Đến Ninh Bình rồi bạn có thể thuê xe máy hoặc xe đạp, tuỳ điểm các bạn muốn đi, đạp xe vào mùa đông rất thoải mái, không mệt.

Nên du lịch Ninh Bình vào thời điểm nào:

Nhà thiết kế chia sẻ: "Lúc nào Ninh Bình cũng đẹp, mà mỗi mùa mỗi vẻ. Những bức ảnh Ninh Bình xanh rì rì, trời cao mây trắng non xanh nước biếc kia đều được chụp vào mùa nắng, cái mùa nóng không tưởng của đất trời miền Bắc! Bạn nào chịu khó đi vào mùa hè, mùa thu sẽ được chiêm ngưỡng cái đẹp nở rộ, vàng ươm đường mật này nhưng tuyệt đối vẫn không thế ảo diệu như khi đã kéo xong 5-7 lớp filter được!". Chia sẻ kỹ hơn, anh cho biết cả hai từng xem hình chụp ở Ninh Bình với non xanh, nước biếc, trời cao lồng lộng và huyền ảo rồi đến nơi hụt hẫng vì không giống trong hình vì đi vào mùa đông.

Tới đây vào mùa đông hoặc mùa xuân không có những bức ảnh đẹp nhưng đây lại là lúc tiết trời dễ chịu nhất, ngồi thuyền dạo quanh mấy tiếng cũng không thấy mệt. Leo núi cũng đỡ vất vả hơn so với mùa nóng. "Ninh Bình vào độ này rợp một màu xanh của lá, của cây cỏ và điềm đạm, lẩn thẩn, thong thả vô cùng. Thích hợp cho các bạn nào muốn nghỉ dưỡng, xa rời thành thị xô bồ. Toàn bộ hình của bọn mình là chụp vào chuyến vừa rồi, một Ninh Bình của những ngày đầu đông, đậm màu mà lại khoan thai", cặp đôi cho biết.

Ăn gì ở Ninh Bình?

Nhắc đến đặc sản Ninh Bình thì phải kể đến món thịt dê và phải là dê núi (hoặc dê nuôi nhưng cứ thả cho đi leo núi) thì thịt mới dai và chắc nịch. Theo cặp đôi, ai ghé Ninh Bình thì nhất định không nên bỏ qua món này. Dê núi không chỉ được chế biến luộc, xào thông thường mà còn có lẩu dê, sốt dê rồi nước chấm dê. Tất cả thường được dọn kèm món cơm cháy giòn tan.

Nồi lẩu dê to, rau nhiều đầy vung, nước cũng nhiều mà cái cũng nhiều. Giá khoảng 500.000 đồng/nồi lẩu 4 người ăn no. Đi với nhóm bạn vào hôm nào trời lạnh, kêu một cái lẩu nghi ngút khói là "hết sẩy". Ngoài ra, bạn có thể gọi dê áp chảo, một món ăn nổi tiếng chỉ sau lẩu dê. Theo lời của Adrian Anh Tuấn thì chỉ cần bẻ một miếng cơm cháy, đặt lên một miếng dê, chấm thêm một chút sốt (cũng từ thịt dê) là thấy đời khoan khoái.

Ở đâu?

Ninh Bình không thiếu khách sạn, homestay nhà dân. Tuy nhiên, không có nhiều resort cao cấp, trang bị các tiện nghi đầy đủ. Cặp đôi chọn nghỉ tại Emeralda Ninh Binh Resort và đã phải lòng nơi này: "Mỗi ngày bước ra vườn đều giống như được quay ngược thời gian, trở về quê nội. Sáng có tiếng chim lảnh lót trong mấy tàu lá. Trưa có bụi tre rung rinh, rì rào. Tối có tiếng dế mèn kéo đàn reng réc. Trong vườn luôn tươi mát hương hoa bưởi thanh thanh".

Xem gì ở Ninh Bình?

Đầm Vân Long

- Đầm Vân Long, nơi có hệ sinh thái đặc biệt phong phú với các loài vật trên cạn và dưới nước. Vào cuối năm, nếu đi Đầm từ 16h trở đi sẽ thấy được nét huyền diệu trong sương chiều. Chim di cư đi tránh rét sẽ bay theo từng đàn đẹp tuyệt. Mỗi chuyến đò trên đầm có giá từ 100.000 đồng/thuyền chở 2-3 khách. Người chèo thuyền rất thân thiện, vừa chèo vừa thuyết minh cho khách về không gian nơi đây.

Tràng An

- Nếu đã đến Ninh Bình rồi thì không thể không đến Tràng An. Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn thực sự choáng ngợp với cảnh sắc ở đây, hùng vĩ và xanh mướt. Đặc biệt, Tràng An rất sạch sẽ, không bị lắm rác như những địa điểm du lịch khác.

Có 2 loại tour ở Tràng An là loại 2 tiếng và 4 tiếng. Giá vé: 200.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/em bé dưới 140cm.

Hang Múa

Adrian Anh Tuấn viết: "Nếu Tràng An quá an nhàn, hãy đến Hang Múa, leo 500 bậc thang, dừng lại lấy hơi 800 lần (vì leo mãi không đến) và khi đến rồi thì chỉ không còn lời nào để nói trước vẻ đẹp của Ninh Bình!". Từ đỉnh Hang Múa nhìn xuống chính là con đường vào Tam Cốc Bích Động. Vào mùa lúa chín sẽ phủ một màu vàng ươm, vào mùa cuối năm sẽ lại xanh mướt. Đứng trên này bạn sẽ nhìn thấy từng đoàn thuyền tiến vào Bích Động phía xa, tuy nhiên cần lưu ý an toàn khi trèo lên điểm cao nhất này. Vé vào di tích Hang Múa: 100.000 đồng/người.

Hành cung Vũ Lâm

- Trong chuyến đò ở Ninh Bình, chắc chắn bạn nên ghé ngang Hành cung Vũ Lâm, xưa kia là căn cứ quân sự thời Trần, được bao bọc giữa thiên nhiên núi rừng Tràng An. Cảnh sắc xanh mướt, được chăm sóc chu đáo, rất thong dong và khiến du khách có cảm giác xa rời chốn phàm trần.

Hiện nay ở Hành cung Vũ Lâm có điện thờ các vua nhà Trần, bài vị và không gian được chăm chút cẩn thận, luôn sạch sẽ đón khách. Nhà chòi trước cổng Hành Cung được rất nhiều khách yêu thích, bạn có thể chèo ra chụp ảnh. Bạn chỉ cần nhờ người chèo thuyền dừng lại để chụp hình là được vì họ rất thân thiện, dễ tính. So với Bái Đính, ở đây ít người hơn, thành ra cũng đỡ xô bồ hơn.

Phim trường Kong

- Khi ghé ngang Hành Cung Vũ Lâm các bạn sẽ được hướng dẫn đi bộ sang phim trường Kong Skull Island. Đường đi chưa đến một km nhưng rất thích, nếu đi vào dịp trời lạnh thì còn dễ chịu hơn nhiều. Do chuyến đi khá dài nên bạn có thể mang theo chút thức ăn để nhâm nhi trên thuyền, tuy nhiên chú ý đừng xả rác nhé.

Ở đây có các nhà chòi được giữ lại từ lúc quay phim, du khách có thể vào ngồi chụp ảnh mà không tính tiền vé. Các cô chú diễn viên cũng vẽ mặt và đứng chờ khách ở từng chòi như trong phim. Các diễn viên đóng vai thổ dân ở đây cho biết họ tự hoá trang và tự phân bổ nhau đón khách. Ban quản lý sẽ phát quần áo cho mọi người và mỗi ngày đều túc trực ở trên đảo.



Ảnh: Nguyễn Hữu Đức Anh

Theo Away We Wow