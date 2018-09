96 giờ transit ở Dubai và Abu Dhabi

Hãy tận dụng tối đa visa transit 96 giờ tại Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) để biết xứ sở này giàu có và lạ lẫm như thế nào.

Với tôi, chuyện bỏ tiền để đi Dubai chơi nguyên một chuyến thật xa vời bởi tôi vốn chỉ thích đi đến những nơi rẻ tiền, những đất nước có chi phí thấp, những nơi tôi có thể xài tiền theo kiểu ta ba lô. Nhưng mà cũng có duyên, cái duyên bắt đầu từ chuyến đi Nga khi dự tính mua vé của hàng không nước nhà, nhưng giá vé cao quá trong khi Emirates thì thấp hơn nhiều và so với các hãng khác vào thời điểm đó là rẻ nhất nên tôi đặt Emirates rồi lang thang trên website của hãng mới biết được transit tối đa 96 giờ ở Dubai. Thế là nhắm mắt đưa chân, tôi quyết định một chuyến "cưỡi lạc đà xem hoa" ở xứ sở dầu mỏ để coi thử nó giàu có đến cỡ nào.

Đất nước giàu có nhất thế giới, nơi có những tòa nhà chọc trời. Những tòa tháp trong bộ phim FF7.

Thay vì phải mua vé đi Dubai riêng thì nếu bạn dự định đi đâu đó có transit ở Dubai của hãng Emirates thì đây chính là cơ hội ghé thăm Dubai mà không tốn tiền vé máy bay. Không biết chương trình này kéo dài bao lâu nhưng hiện tại đây là một lựa chọn tiết kiệm chi phí cho những ai muốn ghé nơi này ngắn ngày một cách thuận tiện. Theo tôi thì bạn nên dành ra ít nhất 2-3 ngày để lang thang cho biết xứ sở này nó giàu có và lạ lẫm thế nào. Vậy nên khi book vé, bạn nhớ chừa thời gian ở lại Dubai 2-3 ngày hay tối đa 4 ngày bởi chương trình đó chỉ cho visa tối đa 96 giờ để ở lại Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE).

Mọi thứ đều đơn giản, sau khi định thời gian và mua vé xong, bạn liên hệ với văn phòng Emirates để họ giúp bạn book khách sạn. Bộ phận này của Emirates sẽ gửi cho bạn link của vô số khách sạn cho bạn thoải mái lựa chọn, từ rẻ tiền tới đắt tiền… cỡ nào cũng có nhưng không có loại quá rẻ như những quốc gia khác. Sau khi chọn xong, họ sẽ book phòng theo yêu cầu lựa chọn của bạn rồi sau đó bạn được yêu cầu gởi email ảnh thẻ, copy passport cho họ cũng như thanh toán tiền phòng, tiền phí visa bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt… rồi chờ một vài ngày sau, hãng sẽ gởi cho bạn confirm visa, phòng đã book qua email bạn cung cấp. Bạn chỉ việc in ra và chờ ngày ghé ngang UAE.

Đến sân bay Dubai, trước khi đến quầy thủ tục nhập cảnh, khỏi cần tìm kiếm cũng đã có người của đối tác của Emirates là Arabian Adventures giơ bảng tên bạn đứng chờ rồi. Quầy đón tiếp của họ ngay trước khu vực Immigration. Họ sẽ đưa đón bạn, đưa bạn một "gói" gồm thông tin phòng khách sạn đã đặt, tờ rơi về công ty của họ để bạn muốn book tour đi chơi ở Dubai có thể thông qua tour cùng với thông tin họ sẽ đón bạn từ khách sạn ra lại sân bay vào ngày bạn rời Dubai... Rồi sau khi bạn làm thủ tục nhập cảnh xong (thủ tục nhập cảnh ở Dubai làm rất nhanh, kẹp tờ giấy confirmation visa bạn nhận được in ra vào passport đưa cho họ, chưa tới một phút họ quét hộ chiếu mình xong cái là đóng dấu), đi ra phía trước lấy hành lý, có người của Arabian Adventures chờ sẵn đưa bạn lên xe đưa về khách sạn… và rồi thỏa sức tung tẩy ở xứ sở lắm tiền.

Sa mạc và những cuộc đua xe.

Do tôi đến Dubai vào sáng sớm nên sau khi về đến khách sạn thì mới hơn 8h sáng. Gửi Gởi hành lý, rửa mặt xong xuôi là hỏi đường đi chơi ngay. Bạn có thể mua tour trước của Arabian Adventures hay mua từ tours desk của khách sạn. Tôi có ba ngày ở Dubai, ngày đầu tiên từ 9h30 đến 4h chiều tôi theo vé Hop On Hop Off đã mua mà cứ lên xuống bus này ngắm thành phố Dubai. Tuyến xe Hop On Hop Off này ở Dubai đi qua tất cả những nơi cần ghé của Dubai. Cứ lên xe ngồi mắt thì ngắm, tai thì nghe thuyết minh từ tai nghe họ đưa cho mình mặc cho cái nắng nóng trên 40 độ táp vào mặt… cứ vậy tới chỗ nào thích xuống thì xuống chơi rồi đón xe khác lên đi tiếp. Mệt quá thì ghé mấy cái mall to để trú máy lạnh cho mát chút rồi lại đi… Buổi chiều thì 4h bắt đầu xuất phát đi tour sa mạc bằng xe Land Cruiser. Với tôi thì đây là tour tôi khoái nhất trong những ngày ở Ảrập. Lần đầu được thưởng thức sa mạc mênh mông trên xe off road chạy nghiêng ngả. Nói chung là những ai say xe thì sẽ không phù hợp vì nó chạy lắc dữ lắm, có lúc tưởng sắp lật xe đến nơi… nhưng đã vô cùng. Được trải nghiệm hoàng hôn trên sa mạc nóng rát là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong những ngày ghé vội Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất này. Đêm xuống, xe dừng ở trại giữa sa mạc để ăn tối, cưỡi lạc đà, xem múa bụng, múa lửa… và sau đó trả về khách sạn khoảng hơn 9h.

Những bãi biển đẹp nhưng không được tắm.

Ngày hôm sau, tôi mua tour đi Abu Dhabi, tổng hành dinh của hãng Ethihad giàu có. Nơi đây cũng là thủ đô của UAE. Nếu Dubai ít cây cối, giàu có nhờ dịch vụ du lịch thì Abu Dhabi có rất nhiều cây xanh và giàu có nhờ dầu mỏ. Cũng nhà lầu cao vút, cũng siêu xe khắp nơi nhưng điểm khác biệt lớn nhứt ở đây với Dubai là họ trồng cây xanh nhiều hơn. Trên đường từ Dubai đi Abu Dhabi, tài xế chỉ ranh giới của hai vùng này là màu sắc khác nhau của nhựa trải đường. Vào lãnh địa của Abu Dhabi, màu nhựa đường màu tối trong khi ở đất Dubai thì màu thông thường như ở xứ mình. Abu Dhabi nổi tiếng với những tòa tháp của hãng hàng không Ethihad nơi quay phim Fast 7 cảnh xe bay từ tháp này sang tháp kia cũng như bãi biển nhân tạo rất đẹp chỉ để ngắm chứ không được tắm, hay thánh đường hồi giáo nằm trong top những thánh đường hồi giáo to nhứt lục địa và Ferrari World to đùng nơi trưng bày xe và có vô số trò chơi cảm giác mạnh. Nói chung đi cho biết Abu Dhabi ra sao chứ ở đây cái gì cũng đắt đỏ, cái gì cũng to cũng hoành tráng sang trọng, quả không hổ danh là xứ sở giàu có nhất hành tinh.

Chiều tối tôi về lại Dubai, ghé Dubai Mall đi rục chân mà không hết sau đó coi nhạc nước rồi tính đi tháp cao nhứt thế giới Burj Khalifa ngắm Dubai từ trên cao nhưng tiếc tiền quá đành cho qua để dành tiền ăn bữa tối cho ra hồn. Lang thang đã đời, tôi đón tàu về ga gần khách sạn tôi ở rồi cuốc bộ về. Ngày hôm sau, tôi không mua tour đi nữa mà để nguyên ngày lang thang khu nhà nghèo gần khách sạn. Lang thang nơi này mới thấy có một Dubai khác xa với Dubai của những khách sạn xa xỉ, của những tòa nhà chọc trời, những shopping mall đầy hàng hiệu hay những cửa hàng vàng ngập vàng bạc châu báu và những con phố tràn xe siêu sang kia.

Khu người dân lao động tại Dubai.

Nơi tôi lang thang là khu phố của những người dân nhập cư, của những người lao động chân tay từ các nước nghèo như Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Sri Lanka… và có khá nhiều công nhân Việt Nam mình sang đây làm xây dựng, thợ hàn, thợ sắt… Họ đang sống trong những khu chung cư kiểu cũ, họ buôn bán, làm việc dưới cái nắng nóng khắc nghiệt của xứ sa mạc khá nhọc nhằn nhưng vì mưu sinh nên họ phải cố gắng để làm việc. Dubai của ngày cuối cùng tôi lang thang khiến lòng mình chựng lại thấy sao đời bất công quá nhưng nhìn những nụ cười hạnh phúc vui vẻ của những người công nhân Việt xa xứ khi tôi hỏi họ rằng cuộc sống nơi đây ra sao thì họ trả lời với thái độ rất vui là đã quen rồi và kiếm được nhiều tiền hơn lúc ở nhà khiến tôi thấy vui.

Vậy đó, tò mò và tranh thủ ghé xứ sở giàu có của UAE cho biết thôi chứ nơi đây chẳng phải là nơi tôi muốn đến. Tôi muốn chia sẻ chút thông tin cho những ai muốn ghé ngang UAE kiểu “nhân tiện” như tôi. Mỗi người một sở thích, mỗi người mỗi kiểu trải nghiệm khác nhau. Cứ tranh thủ mà đi, đâu cũng là điểm đến, biết đâu bạn tìm được những thứ hay ho ở đây thì sao.

Thiện Nguyễn