20 trải nghiệm đáng để thử một lần trong đời

Trong tiếng địa phương "To Sua" nghĩa là "hồ khổng lồ", nằm gần Lotofaga, phía Nam của hòn đảo Upolu, Samoa. Nguồn gốc hình thành của hồ To Sua có thể do tác động của thời kỳ núi lửa phun trào và dung nham bao phủ bề mặt xung quanh. Sau đó, mặt đất do tác động của ngoại lực lại sụt xuống, để lại hố sâu hoắm, nối liền thông ra đại dương. Sở hữu cảnh sắc kỳ thú và ngoạn mục, To Sua Ocean Trench được mệnh danh là hồ bơi khổng lồ đẹp nhất thế giới.