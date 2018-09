11 địa danh nổi tiếng thế giới dễ phát âm sai

Vùng Nice (Pháp) với bờ biển xinh đẹp chính xác đọc là 'Nees' và thành phố Quebec (Canada) phải đọc là 'Koh-bec' mới chính xác.

Không chỉ du khách nước ngoài mà ngay chính người dân ở các quốc gia này cũng sẽ ngạc nhiên trước cách phát âm tên địa danh khá đặc biệt tại đây.

Nice trong tiếng Pháp rất dễ bị đọc nhầm thành "Nais" theo cách đọc tiếng Anh.

Pháp

Nice

- Bạn có thể sẽ phát âm thành: "Nais" vì cách viết giống trong tiếng Anh nhưng thực tế nó phải đọc là "Nees".

Aix-en Provence

- Bạn có thể sẽ phát âm thành: "Aches-on-pro-vanz" nhưng thực tế phải đọclà "Ek-sahn-praw-vahns".

Canada

Toronto

- Bạn thường đọc là "Tuh-ron-toh" và cách đọc này không sai. Tuy nhiên, người dân bản xứ phân biệt những người nơi khác đến bằng cách để ý xem anh ta có đọc chữ T thứ 2 trong địa danh này hay không, bởi lẽ, họ thường đọc là "Traw-no".

Montreal

- Mọi người thường đọc là "Mon-tree-awl" nhưng đây là một địa danh có cách đọc với gốc từ tiếng Pháp, do đó bạn nên đọc là "Muhn-trawl".

Ba thành phố lớn ở Canada là Montreal, Quebec và Toronto rất dễ bị đọc nhầm.

Quebec

- Du khách nước ngoài thường hay mắc sai lầm với từ này nhất. Bạn sẽ đọc thành "Kwi-bec" hay "Kwe-bec" nhưng chính xác phải là "Koh-bec" hay "Kay-bec".

Mỹ

Louisville, Kentucky

- Bạn có thể sẽ đọc thành: "Looey-ville" nhưng đúng ra phải là "Loo-a-vull" hoặc"Loo-a-ville".

Spokane, Washington

- Cái tên này thường bị đọc thành "Spoh-cane", đúng ra phải là "Spoh-kan".

New Orleans, Louisiana

- Thành phố này có khá nhiều cách để đọc, đa số mọi người sẽ đọc là "New Or-leenz" hay "Naw-linz" nhưng để chính xác hơn, bạn nên đọc là "New Oar-lee-ah-nz" hoặc "New Oar-luh-nz".

Poughkeepsie, New York

- Bạn có thể đọc thành "Po-keep-see" nhưng thực tế phải là "Puh-kip-see".

Schenectady, New York

- Nhiều người sẽ nhầm thành "Ski-nek-tay-dee" nhưng chính xác là "Skuh-nek-ta-dee".

Mackinac Island, Michigan

- Đảo Mackinac sẽ thường được đọc là "Mak-in-ak" nhưng nó phải đọc là "Mak-uh-naw".

