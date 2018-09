10 điểm đến cho chuyến du lịch Phú Yên hoàn hảo

Nằm chắn ngang dòng sông Cái, đập Tam Giang là công trình thủy lợi quan trọng giúp tưới tiêu cho các cánh đồng ruộng ngút ngàn ở các xã An Thạch, An Ninh…của huyện Tuy An. Tham quan đập Tam Giang và thưởng thức đặc sản cá chình sông Cái là một điều thú vị nhất mà du khách không nên bỏ qua.