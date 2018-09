Thưởng thức dê ré tại nhà hàng Song Dương

Giữa những ngày chớm đông, thực khách yêu ẩm thực Việt có dịp nhâm nhi nhiều món ăn đặc sản từ dê ré tại nhà hàng Song Dương.

Dê được nuôi ở địa hình đồi hay vùng đồng bằng, thịt thường không săn chắc, vị nhạt hơn hẳn dê được nuôi trên địa hình núi đá. Ngoài ra, độ tuổi của dê cũng quyết định rất lớn đến chất lượng thịt. Nếu chọn dê non quá, thịt sẽ không ngon và có mùi khó chịu. Ngược lại, nếu chọn dê quá già, thịt sẽ bị dai, các thành phần dinh dưỡng sẽ bị giảm đáng kể.

Không chỉ chế biến được nhiều món đặc sắc, mang lại hương vị thơm ngon, hầu hết các bộ phận của dê ré như thịt, xương, nội tạng... đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh.

Những người sành thịt dê, thường chỉ chọn dê ré để thưởng thức. Dê ré là loại dê non, có cân nặng từ 17 đến 20kg và chưa thay răng. Chúng có đặc trưng thịt săn chắc, ít mỡ, có vị thơm. Do được nuôi thả tự nhiên trên địa hình núi đá, dê chạy nhảy nhiều nên cơ thịt săn chắc, ít mỡ hơn dê chăn thả trên đồi. Bên cạnh đó, dê ré ăn rất sạch, chỉ ăn cây thuốc, lá non trên cây, không ăn lá đã rụng xuống đất, nước cũng phải uống nước suối sạch nên chất lượng thịt dê tốt.

Để mang đến cho thực khách những món ăn ngon từ dê ré, nhà hàng đầu Song Dương đầu tư trang trại nuôi dê rộng 100 ha ở Hòa Bình, đảm bảo nguồn cung cấp thịt ổn định và theo tiêu chuẩn loại một.

Thực khách khi đến với nhà hàng Song Dương sẽ được thưởng thức 38 món ăn đặc sản dê ré, như óc dê hấp lá ngải, đùi dê hầm, chân dê hầm thuốc bắc, dê nhúng beer, dê nấu rựa mận, dê nướng xiên, dê nướng tảng, tái dê, nầm dê, lẩu dê… Dưới bàn tay của đội ngũ đầu bếp nhiều kinh nghiệm, những món ăn tại nhà hàng không những giữ nguyên được hương vị đặc trưng và mang đậm nét truyền thống.

Với nguồn nguyên liệu dê ré sạch, không pha tạp các loại thịt khác, nhà hàng cam kết không có món nầm dê trong thực đơn của nhà hàng.

Ngoài ra, khi đến đây, thực khách còn được đắm chìm trong không gian thuần Việt, với kiến trúc độc đáo, gần gũi, ấm cúng và sang trọng, bao quanh là hồ bơi xanh mát, hòa mình với thiên nhiên. Với không gian thú vị này, thực khách có thể chọn nhà hàng đặc sản dê ré Song Dương là nơi đón tiếp những vị khách quan trọng, trong những không gian phòng Vip kín đáo và yên tĩnh.

