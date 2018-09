Thưởng thức ẩm thực tại khách sạn Equatorial

Khách sạn Equatorial có không gian ẩm thực lịch sự, sang trọng với nhiều chương trình ẩm thực hấp dẫn dành cho thực khách trong tháng 7.

Thực khách yêu thích Dimsum có thể đến nhà hàng Orientica tại lầu 2 của khách sạn Equatorial, để thưởng thức không giới hạn các món Dimsum và nhiều món Á ngon trong chương trình "Eat All You Can", chỉ 338.000 đồng++ một người vào trưa thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Từ trưa thứ hai đến thứ sáu, nhà hàng sẽ phục vụ thực đơn Dimsum chọn món, giá từ 48.000 đồng++ một món.

Trong tháng 7 này, thực khách có thể đến nhà hàng Orientica để thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh. Món ăn này vốn là đặc sản của nhà hàng, được chế biến theo 3 cách khác nhau: da vịt quay dùng với hành, dưa leo và món sốt đặc biệt được cuốn bằng loại bánh tráng truyền thống ngay trước mắt bạn; thịt vịt quay dùng với món sốt bạn thích; cơm chiên với thịt vịt quay. Giá một con vịt quay chỉ từ 750.000 đồng++, phục vụ vào buổi trưa và tối.

Tầng trệt của nhà hàng Chit Chat chuyên phục vụ buffet sáng, trưa và tối với thực đơn phong phú, đa dạng hơn 60 món ăn tươi ngon của Việt Nam và quốc tế, cùng 8 khu vực bếp mở.

Các món ăn được chế biến công phu, quầy hải sản tươi sống và quầy tráng miệng hấp dẫn... sẽ là điểm nhấn trong chương trình buffet mỗi tối tại nhà hàng này.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt chỗ, liên hệ bộ phận ẩm thực khách sạn Equatorial, điện thoại: (08) 38 39 7777 hoặc email: dine@hcm.equatorial.com.

(Nguồn: Khách sạn Equatorial)