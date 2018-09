Tết Trung thu đủ đầy với bánh Brodard

Hương vị của bánh vẫn giữ được nét truyền thống còn hộp bánh thiết kế tinh xảo, là món quà ý nghĩa cho bạn dành tặng người thân.

Từ lâu, người Việt đã có truyền thống đón Trung thu phải đầy đủ các thành viên trong nhà. Dù bận bịu công việc, các thành viên đều cố gắng trở về mái ấm vào ngày này. Vì thế, Trung thu trong ký ức của nhiều trẻ nhỏ là một ngày nhộn nhịp, đủ đầy với tiếng cười nói, vui đùa, tiếng trò chuyện, có trăng, có bánh, có đèn lồng và trên hết là có gia đình.

Ngày trông trăng, người lớn tất bật chuẩn bị cho lũ trẻ mâm cỗ đủ đầy nhất với trái cây, kẹo bánh và không thể thiếu đèn lồng đón trăng cùng những chiếc bánh Trung thu ngọt bùi. Bánh trông trăng phải là những chiếc bánh có nhân thơm bùi với thịt mỡ, trứng muối. Hiểu được điều đó, Brodard luôn cố gắng lưu giữ những ký ức đẹp và đặc biệt về từng mùa trăng qua sự tinh xảo của hộp bánh và vị thơm ngon của từng loại bánh.

Không chỉ giữ được hương vị truyền thống, đồng thời cách điệu với những hương vị mới, Brodard còn lưu giữ những nét văn hóa đẹp của người Việt trên từng hộp bánh qua mỗi mùa trăng. Đó là bức tranh làng quê Việt Nam hiền hoà, là hình ảnh chị Hằng Nga, chú mục đồng chăn trâu thổi sáo, là ao sen đầu làng, rặng tre cuối xóm, là lũ trẻ trong tranh Đông Hồ sắc sảo đến từng chi tiết... Chỉ cần bắt gặp hình ảnh của chiếc hộp bánh là bạn sẽ nhớ về khắc khoải của những mùa trăng thơ bé

Cuộc sống hiện đại, người ta biếu tặng bánh Trung thu thể hiện lòng biết ơn. Đây là nét văn hóa gắn kết tình thân quen thuộc vào dịp Tết đoàn viên. Cuộc sống càng hối hả, càng đủ đầy thì con người càng trân trọng tình thân và chuyện biếu tặng những hộp bánh đẹp, sang trọng và ngon lành trở thành nhu cầu chính đáng. Brodard không ngừng cải tiến mẫu mã để mang đến cho thực khách sự mới mẻ, chỉn chu và đa dạng. Năm nay, hộp bánh Trung thu thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ nhất của hãng, từ hộp giấy tinh xảo trước đây sang hộp thiếc bền chắc. Không còn chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp nữa, thay vào đó, Brodard mang đến cho khách hàng trải nghiệm mới với hộp giả da và khung cố định bằng thiếc sang trọng, đẳng cấp. Hình dáng hộp cũng được cải tiến từ vuông vức sang hình oval thanh thoát. Hộp bánh mang màu sắc đỏ chủ đạo, nổi bật.

Đặc biệt, hình ảnh làng quê Việt Nam với chị Hằng Nga, chú mục đồng chăn trâu thổi sáo, ao sen, rặng tre… được tái hiện lại bằng các hoa văn nổi bật sắc nét tinh xảo, được may thêu và in nổi trên chất liệu giả da cố định bằng khung thiếc khiến cho hộp bánh càng thêm phần sang trọng, đẳng cấp. Hộp bánh năm nay thể hiện thành công sự giao thoa giữa nét văn hoá cũ và mới, hình ảnh ký ức tuổi thơ bình an khắc họa rõ nét trên nền chất liệu hộp bánh hiện đại. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn khéo léo đặt trong từng hộp bánh một hộp trà nhỏ thơm lành để mọi người có thể vừa thưởng thức bánh, vừa nhâm nhi trà bên gia đình.

Không chỉ ngon, từng hộp bánh trung thu của hãng còn là món quà đẹp, chứa đựng tinh hoa văn hóa của người Việt, tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy, cho yêu thương mà người tặng muốn gửi gắm. Bánh Trung thu Brodard luôn đặc biệt bởi viết nên một câu chuyện thật riêng và ý nghĩa về ký ức mùa trăng tuổi thơ đẹp đoàn tụ, thịnh phát, đủ đầy.

Đặc biệt hơn trong mùa trung thu năm nay, Brodard muốn dành tặng cho khách hàng của mình nhân dịp Tết Trung thu một niềm vui nho nhỏ thay cho lời tri ân chân thành và sâu sắc. Đó là mua năm hộp 4 bánh Trung thu Brodard bất kỳ, khách hàng sẽ được tặng một hộp cookie. Brodard mong rằng món quà ngọt lành này sẽ mang đến cho khách hàng một niềm vui nho nhỏ trong mùa trăng đẹp nhất trong năm.

(Nguồn: Brodard)