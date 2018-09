Phân biệt 11 loại mỳ xuất xứ Italy phổ biến trên thế giới

Mỗi loại mỳ có tên khác nhau, chứ không phải tất cả đều được gọi là spaghetti theo thói quen của nhiều người.

Xứ sở mỳ pasta Italy có khoảng 50 loại khác nhau. Trong số đó có nhiều loại khá quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết hết tên và cách chế biến cũng như những đặc trưng riêng.

Fusilli

Bạn có thể biết tới loại mỳ này với tên gọi thông dụng là "mỳ xoắn" hay "mỳ ốc vít", là loại mỳ dày, có dạng xoắn ốc dài, phù hợp với nhiều loại sốt, đặc biệt là sốt có thịt. Nếu bạn muốn thử món này, hãy dùng xúc xích loại ngon cũng như loại sốt cà chua cay. Kết cấu của mỳ Fusilli rất đặc biệt vì chúng có thể lưu giữ rất nhiều sốt trong đó.

Spaghetti

Không phải tranh cãi gì nữa, spaghetti là loại mỳ của người Italy phổ biến nhất thế giới, được phục vụ thường xuyên tại các nhà hàng. Loại mỳ này rất dễ nhận biết nhờ những sợi mỳ vàng, dài và tròn. Spaghetti cũng có khả năng kết hợp được nhiều loại sốt, thịt hay rau củ. Nếu muốn thử món mỳ một cách đơn giản, hãy dùng mỳ với sốt cà chua và thịt băm. Đây cũng là món ăn nhiều người yêu thích.

Fettuccine

Đây là loại mỳ mà nhiều người vẫn quen gọi là mỳ dẹt, thường được chế biến cũng khá đơn giản. Tuyệt vời nhất là thưởng thức món mỳ này với sốt Alfredo cùng thịt gà hoặc hải sản. Ngoài ra, bạn có thể dùng sốt bơ cũng rất phù hợp. Những loại sốt lỏng sẽ rất thích hợp với Fettuccine vì loại mỳ này dài và ngấm rất đậm hương vị của sốt.

Linguine

Linguine khá giống với spaghetti, nhưng dài và dẹt chứ không tròn. Loại mỳ này rất hợp với các loại hải sản, nước dùng ngao, nhưng đồng thời cũng rất ngon khi kết hợp với loại sốt như Arrabiatta gồm cà chua, ớt, tỏi và dầu oliu.

Penne

Loại mỳ này có dạng hình trụ, vát hai đầu, với nhiều hương vị. Mỳ trứng Penne có lẽ là phổ biến nhất, nhưng bạn cũng có thể chọn vị cải hoặc cà chua theo ý thích. Món mỳ này có mặt chủ yếu trong những bát salad, hoặc ăn đơn giản bằng việc rưới dầu oliu lên với hạt tiêu...

Cannelloni

Có thể bạn chưa nghe tên loại mỳ này, nhưng rất có thể bạn từng nếm thử. Đây là loại mỳ được uốn thành ống và được nhồi nhiều loại thức ăn bên trong. Nếu muốn thử, bạn có thể chế biến cùng rau cải và pho mát Ricotta. Nó cũng rất phù hợp với một loại sốt nhẹ, chẳng hạn như sốt cà chua đơn giản.

Tagliatelle

Loại mỳ này khá giống với Fettuccine, nhưng dài và dẹt hơn. Bạn thường thấy loại mỳ này rất khô. Nếu muốn thưởng thức, hãy dùng cùng loại sốt thịt đặc như Bolognese, nó sẽ phù hợp với độ dày của loại mỳ này.

Farfalle

"Mỳ nơ" là tên gọi thông dụng của loại mỳ này. Farfalle là một loại mỳ thú vị và ngon miệng khi được chế biến cùng với salad. Những chiếc "nơ" tuy nhỏ có khả năng giữ sốt rất tốt, cho nên loại mỳ này phù hợp với sốt kem hoặc sốt cà chua. Bạn có thể tìm sốt rau củ cho loại mỳ này nếu muốn thưởng thức sự khác biệt.

Tortellini

Tortellini là một trong những loại mỳ thú vị nhất nhờ sự đa dạng trong hương vị cũng như sự lựa chọn cho nhân mỳ. Đây là loại mỳ tròn thường có pho mát hoặc thịt hoặc cả hai bên trong. Thật tuyệt khi dùng mỳ với nước dùng, nhưng chúng cũng rất ngon với sốt bơ và dầu.

Rigatoni

Đây là mỳ dạng vòi, dày, to và tròn hơn mỳ Penne. Bạn có thể nhồi rất nhiều thứ vào trong đó do kích cỡ to của loại mỳ này. Nó rất phù hợp với những loại sốt đặc có thịt hoặc rau củ. Vị của Rigatoni cũng rất tuyệt trong các món nướng. Nếu bạn cần loại mỳ đặc biệt để đưa vào những món ăn đầy tâm huyết, Rigatoni có thể là lựa chọn phù hợp.

Ravioli

Là những miếng mỳ chồng lên nhau dạng túi, Ravioli là món ăn tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. Loại mỳ này được nhồi thịt, rau củ, hải sản hoặc pho mát, rồi sau đó chồng lên nhau để tạo dạng túi cho mỳ. Bạn có thể kết hợp loại mỳ này với vô số loại sốt, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là sốt cùng vị với nhân.

Anh Trung