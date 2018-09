Phá lấu lòng bò

Món ăn này kỳ công nhất là khâu sơ chế, làm sạch lòng bò nhưng đến khi thưởng thức thì thấy mọi công sức bỏ ra đều đáng.

Nguyên liệu:

- 0,7 kg tổ ong bò

- 1,5 kg khăn lông bò (lá xách)

- 3 lon nước dừa

- 1 lon nước dùng gà

- 4 thìa canh nước cốt dừa

- 4 tép sả

- Rượu nấu ăn, gừng, chanh, gia vị các loại

- Rau răm, bánh mì, mì gói.

Cách làm:

- Chà sạch lòng bò với muối và chanh, rửa thật sạch.

- Bắc một nồi nước sôi, cho gừng giã nhuyễn, giấm, muối, rượu nấu ăn cùng với lòng vào luộc. Đợi cho nước sôi trở lại thì hạ bớt lửa và để sôi khoảng 3-5 phút thì tắt bếp, đổ bỏ nước luộc lòng, rửa lại lòng dưới vòi nước lạnh cho thật sạch rồi cho ra rổ để ráo.

- Pha gia vị ướp lòng vào một cái tô to, gồm: 3 thìa canh rượu nấu ăn, 4 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu điều, 1 thìa nhỏ bột cà ri, 1 thìa nhỏ bột ngũ vị hương, 1 thìa nhỏ muối, 1 thìa nhỏ ớt bột, 1 củ tỏi giã nhuyễn.

- Khuấy tất cả các nguyên liệu trên rồi cho lòng vào, mang bao tay trộn cho thấm đều gia vị. Ướp lòng khoảng 3-4 tiếng.

- Bắc nồi nước dừa và nước dùng gà đun sôi, cho sả đập dập, vài lát gừng cùng khăn lông bò vào. Đun sôi, hạ nhỏ lửa, đun liu riu khoảng 20 phút sau đó mới cho tổ ong vào nấu sôi lên trở lại, cho nước cốt dừa vào (lượng nước dừa vừa phải sao cho có vị thơm ngậy chứ không cho nhiều béo quá giống cà ri).

- Cuối cùng cho phá lấu vào nồi ủ đun qua đêm. Lưu ý nước dùng phải ngập lòng, nếu thiếu thì đổ nước lạnh vào.

- Lòng sau khi hầm qua đêm đã mềm, đem ra nấu sôi trở lại và nêm nếm thêm muối, nước tương theo khẩu vị.

- Pha nước mắm me để chấm cùng. Nấu me với nước cho sôi và ra hết chất me, lược lại bỏ xác. Cho nước cốt me, đường, mắm nấu sôi, nêm nếm lại theo khẩu vị. Nếu nước me hơi loãng thì pha thêm chút bột năng sao cho hơi sóng sánh là được.

- Món này ăn chơi thì ăn với bánh mì mà để ăn no thì ăn với mì gói. Nhất định phải có rau răm ăn kèm, khi ăn vắt thêm chút tắc (quất) vào cho thơm, ăn tới đâu thì cắt lòng tới đó mới ngon.

Bếp Nhà Béo