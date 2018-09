Bún chả, bún chửi, ốc, trứng vịt lộn, bánh mì... là những cái tên khiến ẩm thực Việt được khách ngoại chú ý.

Bún chả

Nếu như trước đây ẩm thực Việt gắn liền với tên tuổi của phở thì sau chuyến thăm của cựu Tổng thống Mỹ Obama, người ta biết tới thêm một món ăn nữa, đó là bún chả. Quán ăn ở Hà Nội nơi ông ghé qua thậm chí còn được đặt tên gọi là bún chả Obama, suất ăn của ngài cựu tổng thống được đặt tên là combo Obama. Bún chả là món ăn lâu đời ở Hà Nội, với 2 phần chính là nước chấm chua ngọt và thịt nướng miếng hoặc băm. Món ăn ăn kèm bún và rau sống, rất dễ ăn với người nước ngoài.

Những món ăn Việt trứ danh khiến khách Tây tò mò - p6

Bún chửi

Đầu bếp Anthony Bourdain chính là "ông mai" cho cựu tổng thống Mỹ với món bún chả để xuất hiện trong một series truyền hình ẩm thực nổi tiếng. Cũng trong show này, vị đầu bếp nổi tiếng còn chứng tỏ độ sành sỏi các món ăn Việt Nam bằng tài lê la đáng nể. Ông cùng 2 người bạn ghé qua quán bún chân giò, bún lưỡi trong một khu chợ nhỏ ở Hà Nội, nơi quen thuộc với cái tên "bún chửi". Không chỉ được biết tới với món ăn ngon từ nước dùng, thịt, nước chấm mà quán còn có phong cách bán hàng khá đặc biệt.

Những món ăn Việt trứ danh khiến khách Tây tò mò - p1

Ốc

Với nhiều quốc gia, ốc không phải là nguyên liệu chế biến các món ăn bởi theo họ chúng khá mất vệ sinh và có phần kinh dị. Bởi thế, khi được giới thiệu món ốc lần đầu tiên, nhiều thực khách nước ngoài sẽ có phần ngần ngại. Dù vậy, với cách chế biến rất đa dạng, từ luộc hấp cho tới xào với các gia vị như tiêu, tỏi, ớt, me... món ăn đã "vươn lên một tầm cao mới", mê hoặc được nhiều thực khách khó tính.

Những món ăn Việt trứ danh khiến khách Tây tò mò - p2

Bánh mì

Người Việt coi bánh mì là món ăn bình dân nhưng ít ai biết rằng, đây là một trong những món ăn "đắt hàng" nhất với du khách nước ngoài khi tới dải đất chữ S. Nhiều người còn ví, bánh mì là "the best sandwich in the world" (bánh sandwich ngon nhất thế giới). Bánh mì ở Việt Nam có nhiều loại nhân, đậm đà từ thịt đến nước sốt, ăn kèm rau cũng được tẩm ướp vừa miệng, không ngán, do đó, mang tới cho khách ngoại một trải nghiệm vừa lạ vừa quen.

Những món ăn Việt trứ danh khiến khách Tây tò mò - p3

Trứng vịt lộn

Trứng vịt lộn có thể là thử thách khó khăn nhất với khách Tây, không nhiều người nước ngoài có thể thoải mái thưởng thức món ăn dân dã này. Đa phần họ cảm thấy đây là một trải nghiệm rất kinh khủng khi bên trong "có một chú vịt con". Nhưng với những ai vượt qua được cảm giác e ngại ban đầu thì hẳn sẽ khá thích thú với hương vị béo của trứng, chua thanh của dấm ớt ăn kèm. Ngoài ra, trứng vịt lộn tuy nhỏ nhưng lại "có võ" với năng lượng khá nhiều.

Những món ăn Việt trứ danh khiến khách Tây tò mò - p4

Các món ăn đường phố Sài Gòn

Sài Gòn được khách ngoại đánh giá là một trong những thành phố ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á, bên cạnh những tên tuổi lớn như Bangkok (Thái Lan), Penang (Malaysia)... Các hàng quán vỉa hè ở Sài Gòn dồi dào, phong phú về chủng loại, mặt hàng, hương vị, bán từ sáng tới khuya. Hầu hết các món quà vặt đều chỉ có giá dưới 2 USD (khoảng dưới 45.000 đồng) nhưng hứa hẹn mang tới cảm giác hài lòng cho người ăn, dù là người khó tính nhất.

Mới đây, kênh CNN Travel vừa chia sẻ một đoạn phim ngắn giới thiệu ẩm thực đường phố Sài Gòn, sau 2 ngày đã nhận được hàng nghìn lượt xem và chia sẻ.

Những món ăn Việt trứ danh khiến khách Tây tò mò - p5

Video: CNN, Mark Wiens, StreetFoodandTravel