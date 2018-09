Mẹo luộc 4 loại thịt quen thuộc thơm ngon

Để món vịt không bị hôi, trước khi luộc nên bóp với chút muối, tiêu, gừng đập dập để chừng 30 phút rồi rửa sạch, để ráo rồi đem luộc.

1. Mẹo luộc thịt lợn ngon

Cho hành đập dập vào nồi nước luộc thịt sẽ giúp khử mùi hoi của thịt hữu hiệu. Ảnh: blogspot.

Thịt lợn là thực phẩm có mặt trong bữa ăn người Việt với tần suất cao nhất bởi đây là loại thịt dễ ăn và cũng dễ chế biến ra nhiều món. Thông thường, những con lợn khỏe mạnh thịt sẽ rất thơm và ngon. Tuy nhiên, chẳng may vì một lý do nào đó mà các chị em mua đúng miếng thịt có mùi hôi thì cũng đừng vội lo lắng mà hãy thử qua cách dưới đây.

- Khi luộc, bạn cho vào nồi nước luộc một củ hành đập dập, hành sẽ giúp khử mùi thịt tốt. Ngoài ra, sau khi luộc thịt chín, có thể cho thêm vào vài giọt rượu trắng rồi vớt ra để ráo nước, thịt sẽ không còn mùi hôi nữa và thức ăn sẽ thơm ngon. Việc hớt bọt thường xuyên cùng giúp thịt sạch và đỡ hôi hơn.

Muốn giữ cho miếng thịt được trắng sau khi để ra không khí một thời gian, bạn có thể làm theo cách sau:

- Đun một nồi nước trong đó có bỏ một ít giấm và một ít muối, đợi nước sôi thì thả miếng thịt vào. Để sôi khoảng 3 phút thì đổ hết nước đó và rửa miếng thịt cho thật sạch.

- Đun lại nồi nước sôi khác và bỏ miếng thịt vào luộc cho đến khi chín. Muốn biết thịt luộc chín chưa thì xiên đũa qua miếng thịt, nếu không thấy nước hồng chảy ra là thịt đã chín. Đem thịt luộc ra rửa lại bằng nước lạnh (nước đun sôi để nguội) là được.

2. Cách luộc gà ngon

- Cho gà vào nồi ngay khi nước còn lạnh, như vậy thịt sẽ chín dần từ ngoài vào trong. Nếu để nước sôi mới cho vào, gà khó chín đều, da sẽ nứt.

- Nếu là gà đông lạnh, cần để rã đông hoàn toàn rồi mới luộc. Còn không, chẳng những bạn phải luộc rất lâu mà còn không biết khi nào thịt mới chín hẳn.

-Luộc một con gà nhanh nhất khoảng 20 phút (trung bình là 30 phút), nhưng để gà chín đều, da vàng óng phải mất khoảng 45-60 phút (để lửa nhỏ).

- Khi nước đã sôi, nên vặn nhỏ lửa, vì nếu để sôi sùng sục, phần thịt ở đùi sẽ co lại, mất thẩm mỹ. Sau khi nước sôi khoảng 5 phút, bạn vặn nhỏ gas hết cỡ, để trong 5 phút nữa rồi tắt và đậy vung kín chừng 20 phút. Có thể dùng đũa xiên vào thịt gà, nếu đũa đâm xuyên dễ dàng, nước ứa ra không có màu đỏ là đã chín.

- Để gà luộc trông mọng, màu da tươi tắn thì sau khi vớt ra nên nhúng ngay vào nồi nước sôi để nguội, nước lạnh càng tốt. Đến lúc gà nguội hẳn mới lấy ra đĩa. Nếu không, da gà sẽ bị khô và xỉn màu.

- Để gà có màu vàng bóng căng mượt, chúng ta dùng nghệ, giã nhỏ vắt lấy nước trộn với mỡ gà đã thắng rồi quét một lớp lên da trông sẽ rất hấp dẫn.

3. Để vịt luộc được ngon và mềm

Đối với thịt vịt, chỉ cần đun đến khi chín tới là vớt ra chặt ăn luôn, thịt sẽ mềm. Ảnh: blogspot.

- Điều kiện đầu tiên là phải chọn được con vịt ngon, không già. Tuy nhiên, cách luộc cũng rất quan trọng.

Bạn không cần phải ninh vịt thật lâu vì như vậy, thịt có mềm nhưng sẽ không ngon do chất ngọt đã thôi ra nước. Thay vì thế, hãy cho con vịt vào nồi khi nước đã sôi sùng sục (khác với thịt gà là cho vào nồi nước lạnh đun nóng dần, do da gà mềm, mỏng, rất dễ bị bục). Chỉ cần đun đến khi chín tới (dùng đũa xiên qua được mà nước đỏ không ứa ra nữa) là vớt ra chặt ăn luôn, thịt sẽ rất mềm (trong khi thịt gà không chặt khi nóng vì miếng thịt sẽ nát do mềm quá). Nếu chưa ăn thì chỉ tắt bếp chứ không vớt vịt ra.

- Để món vịt không bị hôi, trước khi luộc nên bóp với chút muối, tiêu, gừng đập dập, có thể cả chút rượu trắng, để chừng 30 phút rồi rửa sạch, để ráo, đem luộc. Cho một mẩu gừng đập dập vào nồi luộc.

- Nếu bạn mua phải con vịt già, dai thì cũng có cách luộc làm nó mềm hơn. Đơn giản nhất là sau khi vịt chín tới, bạn không vớt ra mà tắt bếp, tiếp tục để vịt trong nồi cho đến khi nguội. Hoặc vài chục phút trước khi làm thịt vịt, bạn đổ vào miệng vịt một chén rượu. Một số người giảm độ dai cho vịt già bằng cách ướp thịt vịt bằng nước quả lê khoảng 10 phút trước khi luộc. Một số khác lại cho vào nồi luộc vài con ốc hoặc ít tủy lợn, đun sôi lăn tăn một chút rồi tắt bếp, ngâm tiếp.

4. Mẹo luộc thịt bò ngon

Món thịt bò rất ít khi được đem luộc để ăn. Tuy nhiên, với bắp bò luộc hoặc món thịt bò cuốn lá cải thì các bà nội trợ vẫn thường hay gặp vấn đề thịt sau khi luộc xong có vị gây và khó ăn hơn thịt lợn. Do đó, để khử mùi của thịt bò, các chị em nên làm theo phương pháp sau: Nướng một củ gừng cho chín, sau đó cạo lớp vỏ cháy, giã nhuyễn gừng và xát lên thịt bò, sau đó xả lại bằng nước lạnh. Cuối cùng các bạn chỉ việc cho thịt vào luộc chín rồi đem cuốn lá cải và thưởng thức.

Trần Quỳnh tổng hợp