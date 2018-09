Mango Tango - địa chỉ không thể bỏ qua ở Bangkok cho người mê xoài

Một trong những địa chỉ được nhiều du khách Việt chia sẻ khi đi du lịch tự túc đến Bangkok (Thái Lan).

Xoài là món ăn không thể bỏ qua khi đến Thái Lan bởi loại hoa quả này tại đây đặc biệt ngon ngọt và thơm. Chính vì thế, ở Thái Lan có rất nhiều món ăn làm từ xoài, trong đó đặc biệt nhất là xôi xoài "thần thánh" chưa có nơi nào "đụng hàng".

Không thể bỏ qua Mango Tango cho những ai thích ăn xoài khi đến Bangkok Chỉ dẫn đến Mango Tango ở gần Siam Paragon Một trong những địa chỉ dành cho các tín đồ của xoài khi đến Thái Lan chính là cửa hàng Mango Tango. Tại đây có đủ loại món ăn từ xoài như xôi xoài, kem xoài, pudding, smoothie xoài... Phần ăn phổ biến và được nhiều người ưa thích nhất ở Mango Tango chính là đĩa xoài tổng hợp gồm có pudding xoài, xoài tươi, kem và xôi xoài. Các món ăn ở Mango Tango có giá từ 55 cho tới 160 baht (gần 40.000 đồng cho tới 110.000 đồng), được trình bày đẹp mắt và mùi vị đặc trưng. Mango Tango có ba cơ sở, trong đó có hai tại Bangkok (Siam Paragon và Riverfront) và một ở Chiangmai.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết giá cả tại đây hơi cao so với các điểm ăn uống tương tự. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên khá "chảnh". Nếu bạn muốn ngồi ăn trong quán thì mỗi người phải gọi ít nhất một món (đi 3 người không được gọi một món) còn nếu take away thì số lượng tùy bạn. Cửa hàng cũng không cung cấp các loại khăn giấy ướt.

Một số hình ảnh món ăn và khung cảnh nhà hàng Mango Tango:

Tâm Anh