Mâm cơm giữ lửa cho gia đình Hương 'Phố' của 'Người phán xử'

Bà mẹ một con là người cầu kỳ khi chọn món ăn cho từng bữa, thường xuyên thay đổi món để không bị trùng. Do đó, khi đi chợ, Thúy An thường mua thức ăn đủ trong một ngày hoặc một bữa chứ không mua thừa. Đồ ăn thừa từ bữa này sang bữa khác vừa không ngon vừa không đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả nhà, đặc biệt là trẻ nhỏ.