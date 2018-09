Ghẹ sốt me

Ghẹ là món ăn nhiều đạm, dễ ngán nhưng khi sốt me vừa ngon, dễ ăn, lại không bị ngấy. Món này có vị đậm đà, chua cay mặn ngọt rất hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- Ghẹ: 0,5 kg

- 1 gói me

- Tỏi bóc vỏ rồi băm nhỏ : 2 củ

- Bột năng: 5 thìa con

- Đường, gia vị, tương ớt.

Cách làm:

- Ghẹ làm sạch, bóc bỏ phần yếm.

- Bóc rời phần mai, bỏ phần mang ghẹ. Nếu dùng ghẹ to bạn có thể dùng kéo cắt đôi ghẹ ra.

- Me cho vào nồi rồi đổ vào một bát tô nước lọc, đun sôi. Đun chừng 10 phút cho me nhừ ra nước thì dùng muôi thủng vớt hạt me bỏ ra ngoài.

- Cho ghẹ vào chảo chiên vàng đều hai mặt ở lửa to, gắp ghẹ ra đĩa.

- Phi thơm tỏi rồi đổ nước me vào đun. Cho tiếp đường, tương ớt, gia vị vào.

- Cho ghẹ chiên vào, đun tiếp 10 phút cho ngấm gia vị .

- Hoà bột năng vào bát con cho tan rồi đổ nước vào chảo cho nước sốt sền sệt đun 5 phút và tắt bếp.

- Gắp ghẹ ra đĩa, dùng nóng.

