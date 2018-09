Gà rán đen như than mới nổi ở Sài Gòn

Thịt gà thơm mềm vừa phải kết hợp với lớp bột than tre đen thui, vui miệng sẽ khiến bạn thích thú.

Khởi đầu từ Nhật Bản, đất nước có nhiều sáng tạo trong ẩm thực, món gà rán đen từng khiến các bạn trẻ trẻ xứ sở hoa anh đào phát cuồng nay đã góp mặt trong danh sách các món ăn lạ ở Sài thành, trở thành món ăn khá hot làm cho các tín đồ ăn uống đứng ngồi không yên bởi vẻ ngoài kỳ lạ của nó.

Giới trẻ Sài Gòn gọi đùa đây là món "gà bóng đêm" do lớp da đen thui như than của nó. Thực chất, đầu bếp đã tẩm một lớp bột tinh than tre sau khi tẩm lớp bột chiên xù thường dùng để chiên gà, làm cho món ăn có màu đặc biệt khó "đụng hàng". Bột than tre này thường được nhập trực tiếp từ Nhật và khá an toàn, thậm chí có lợi cho sức khỏe như giúp cơ thể thải độc tố, tốt cho da...

Khi ăn, thực khách dùng tay bẻ đôi miếng gà ra sẽ thấy lớp thịt bên trong nóng hổi, dậy mùi thơm mà không bị cháy khét như tưởng tượng. Phần thịt mềm vừa phải và còn ươm chút mỡ trông hấp dẫn. Bạn có thể ăn luôn lớp than bên ngoài, không phải ngần ngại. Lớp bột than tre hơi nhẫn nhẫn tạo cảm giác như đang ăn những hạt than lợm cợm nhưng không đáng kể, thậm chí nhiều người thích kiểu ăn mới mẻ này.

Gà chấm với tương ớt cay nhẹ, vị hơi ngọt, kèm thêm vài lát salad chống ngán và ly nước có ga cho mau tiêu là đúng chuẩn. Ở Sài Gòn, bạn có thể tìm ăn món này ở Cư xá Bắc Hải (quận 10), giá một phần 4 miếng gà là 99.000 đồng, vừa đủ cho 2 người nhâm nhi vui miệng. Tuy nhiên ăn món này ăn sẽ bị lấm lem tay và miệng, vì vậy nếu lần đầu tiên hẹn hò, bạn nên cân nhắc trước khi chọn quán gà bóng đêm.

Vi Yến