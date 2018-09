Công dụng bất ngờ của rượu nếp

Rượu nếp không chỉ được ăn vào ngày Tết Đoan Ngọ, việc ăn thường xuyên sẽ giúp cơ thể phòng chống được nhiều bệnh tật không ngờ tới.

Cơm rượu nếp là món ăn phổ biến trong ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch hằng năm). Nhờ mùi vị hấp dẫn và thành phần dinh dưỡng phong phú, cơm rượu nếp được xem như một trong những món ăn bổ dưỡng trong dân gian Việt Nam.

Vị ngòn ngọt của cơm rượu nếp khiến nhiều người thích thú với món này.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người chưa thực sự tin tưởng vào chất lượng của món ăn này. Dưới đây là một vài quan niệm sai lầm phổ biến khiến nhiều người bỏ lỡ:

Ăn cơm rượu sẽ… say như uống rượu

Cơm rượu nếp chứa lượng cồn thấp. Vì vậy, khả năng gây say của cơm rượu gần như không có. Vì khi làm cơm rượu, người chế biến chỉ ủ trong 3 ngày, trong khi rượu sẽ ủ 7-10 ngày. Thời gian ủ càng lâu, lượng đường chuyển hóa thành cồn càng lớn. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng cơm rượu rất khó gây nên cảm giác say xỉn như các loại rượu thông thường.

Ăn cơm rượu sẽ bị tăng cân

Nhiều người lo lắng rằng ăn cơm rượu nếp cũng như ăn cơm, có tác dụng tăng cân. Tuy nhiên, ít người biết rằng, cơm rượu cũng còn tác dụng khác là giảm cân. Lý do là vì cơm rượu nếp có tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol dư thừa, hỗ trợ cơ thể trong việc giảm cân.

Tuy nhiên, nếu muốn giảm cân bằng cơm rượu, bạn chỉ nên sử dụng món ăn này một lượng vừa phải và không cho thêm đường để ăn kèm.

Ăn cơm rượu hại gan

Khoảng 90% lượng rượu mà một người uống vào sẽ được chuyển hóa ở gan để trở thành những chất không có hại cho cơ thể. Vậy nên khi uống quá nhiều rượu, gan sẽ phải làm việc nhiều hơn mức bình thường, dẫn tới một số bệnh lý như xơ gan, gan nhiễm mỡ… Tuy nhiên, cơm rượu lại không mang lại hậu quả như vậy. Đặc biệt, cơm rượu nếp còn nổi tiếng với công dụng kiện tỳ, ích khí, giảm ho, bồi bổ gan thận.

Công dụng thực sự của cơm rượu với sức khỏe

Cơm rượu nếp được làm từ nếp cẩm, nếp cái hoa chỉ bỏ lớp vỏ trấu, giữ lại lớp vỏ lụa và lớp cám bên ngoài. Lớp cám này rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm cả gluxit, protit, lipit, các muối khoáng. Trong đó, vitamin nhóm B và chất xơ là có nhiều hơn hết.

Do đó, ăn cơm rượu nếp không những có tác dụng bồi bổ cơ thể mà còn có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh tật như:

Phòng bệnh thiếu sắt

Lượng sắt trong gạo nếp rất cao. Do vậy nếu chúng ta ăn gạo nếp cẩm mỗi ngày sẽ phòng được các bệnh về thiếu sắt. Đặc biệt là những phụ nữ mang thai, nên ăn ít nhất 2 lần/tuần để hạn chế các tai biến cho cả mẹ và con về những nguyên nhân do thiếu sắt gây ra.

Tốt cho tim mạch

Kết quả nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ men gạo nếp có chứa hoạt chất lovastatine và egosterol giúp hạn chế tình trạng tai biến tim mạch và giúp tái tạo mạch máu cho các bệnh nhân sau khi phẫu thuật về tai biến mạch máu não. Đặc biệt thuốc chế tạo từ men rượu nếp cẩm không gây phản ứng phụ và không thay đổi huyết áp như các loại thuốc khác.

Kích thích tiêu hóa

Rượu nếp cái, rượu nếp cẩm là thức ăn đồng thời cũng là đồ uống, dùng nguyên cả nước lẫn cái, hương vị ngon thơm được nhiều người ưa chuộng, kể cả người cao tuổi và trẻ em. Món ăn này không những có tác dụng bồi bổ cơ thể mà còn giúp ăn ngon miệng, kích thích tiêu hoá.

Cơm rượu nếp cẩm cũng được rất nhiều người ưa chuộng.

Cách làm cơm rượu nếp ngon đạt chuẩn

- Gạo xay bỏ vỏ, rửa sạch, ngâm nước lã từ 4 đến 6 tiếng, nấu thành cơm rồi rải mỏng ra mâm cho nguội.

- Giã nhuyễn men, rắc đều men lên cơm, đảo đều rồi ủ vào âu, đậy nắp và để chỗ mát.

- Sau 2 đến 3 ngày, cơm đã lên men, dậy mùi thơm thì cho đường vào. Có thể kết hợp với sữa chua để được món sữa chua nếp cẩm thơm ngon, bổ dưỡng.

- Lưu ý, khi nếp cẩm đã chín nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để hạn chế quá trình lên men.

