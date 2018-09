Chương trình ẩm thực tháng 10 tại khách sạn Equatorial

Bạn và gia đình sẽ được thưởng thức những món ăn ngon trong chương trình ẩm thực đặc biệt tại khách sạn Equatorial, TP HCM.

Thực khách sẽ được phục vụ những món ăn đến từ vùng Brittany của nước Pháp.

'Hương vị Brittany' tối thứ sáu ngày 16/10

Nhà hàng Chit Chat phục vụ các món ăn đậm chất Brittany như bánh Galettes, Crepes, hàu, tôm hùm, cua và rượu táo. Ngoài ra, khách hàng còn được thưởng thức phần trình diễn nhạc sống của ban nhạc truyền thống Gwenilli đến từ vùng Brittany của nước Pháp. Buffet bao gồm: xà lách đậu trắng và xúc xích Brittany, cá hồi sống cắt nhỏ với hàu và táo xanh, bắp cải cuộn tôm hùm hầm với rượu cô-nhắc.

Giá chỉ 798.000 đồng một người lớn (miễn phí không giới hạn bia, rượu, nước ngọt và rượu táo từ Brittany). Thời gian áp dụng 18h30 đến 22h. Giảm 10% cho thành viên Brittany; giảm 15% cho thành viên Gold card.

'Tuần lễ ẩm thực Pháp 2015' kéo dài từ 17/10 đến 24/10

Khách sạn Equatorial chào đón đầu bếp danh tiếng Jerome Toumelin. Trong khuôn khổ chương trình này, các món ăn xa hoa của nước Pháp sẽ được giới thiệu bằng tiệc buffet tối được kết hợp với rượu và các món ngọt hấp dẫn.

Thời gian: 18:30 đến 22:00, tại Nhà hàng Chit Chat. Giá: 678.000 đồng một người lớn (Chưa bao gồm nước). Trẻ em dưới 12 tuổi: nửa giá tiền. Giảm 15% cho thành viên Gold card.

Đầu bếp Jerome Toumelin.

Tiệc tối đặc biệt ngày 22/10 tại nhà hàng Orientica

Đầu bếp Jerome Toumelin sẽ thiết kế thực đơn 9 món kết hợp với 5 loại rượu vang hảo hạng của Pháp trong đêm tiệc đặc biệt vào tối thứ năm ngày 22/10.

Thời gian: 18h30 đến 22h30. Giá: 1,388 triệu đồng một người. Giảm 15% cho thành viên Gold card.

Đêm Halloween đáng nhớ

Vào cuối tháng 10 này, đêm Halloween với nhiều hoạt động thú vị sẽ diễn ra tại nhà hàng Chit Chat. Nhà hàng đã chuẩn bị sẵn thực đơn cho đêm ma mị này gồm các món ngon làm từ bí đỏ và hải sản dành riêng cho khách hàng. Trẻ em tham dự tiệc với trang phục Halloween sẽ có cơ hội nhận được vé ăn Dim Sum "Eat All You Can" miễn phí cho 2 người.

Thời gian: 18h30 đến 22h, ngày 31/10. Giá chỉ 698.000 đồng một người (chưa bao gồm nước). Đặc biệt, giảm ngay10% khi đặt vé từ ngày 23/10 đến 29/10. Trẻ em dưới 12 tuổi: nửa giá tiền. Giảm 15% cho thành viên Gold card.

Balade en France 2015

Vào ngày 23 và 24/10 này, lễ hội Pháp sẽ trở lại với nhiều món ăn hấp dẫn, những trò chơi thú vị, biểu diễn nhạc sống, quà tặng hấp dẫn, chương trình rút thăm may mắn, thử tài đoán rượu vang Pháp với các chuyên gia thử nếm rượu

Thời gian: 18h đến 23h tại Saigon Ballroom. Giá vé mua vào ngày 23 và 24/10: 450.000 đồng một người.

Đặt vé trước ngày 22/10: chỉ 350.000 đồng một người. Phiếu thức ăn, nước uống: 20.000 đồng một phiếu. Vé được bán tại các quầy của đối tác và tại quầy etc - tầng trệt khách sạn.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ khách sạn Equatorial: Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM.

Điện thoại: (08) 3 839 7777.

Email: dine@hcm.equatorial.com.

Website: hochiminhcity.equatorial.com/.

(Nguồn: Equatorial)