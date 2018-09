Cách thái thịt mỏng tang như ngoài hàng ai cũng làm được

Chỉ cần chuẩn bị trước khoảng một tiếng, bạn có thể thái thịt 'mỏng như tờ giấy' một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Thái thịt sống luôn là bài toán khó với nhiều chị em, nhất là những bạn không đảm đang cho lắm. Lý do chính là do miếng thịt sống khá mềm, không có hình khối rõ ràng, khi thái thì dao không có điểm tì, do đó đường cắt sẽ bị méo mó, xiên xẹo, đôi khi còn dễ gây ra thương tích nếu không cẩn thận.

Thái đã khó, thái nhanh và đẹp còn khó hơn. Nhưng chỉ với một mẹo nhỏ được chia sẻ trên trang Justonecookbook, ngay cả khi không phải là đầu bếp giỏi giang, bạn vẫn có thể thái nhanh thoăn thoắt, đều đẹp như ý.

Cách thái thịt bò mỏng tang siêu dễ như ngoài hàng

Theo đó, bạn cần cho miếng thịt (thịt bò, thịt lợn...) vào trong túi zip, khóa chặt, hút hết không khí bên trong ra. Sau đó, bạn cho vào tủ lạnh, ngăn đá, có thể đặt lên một khay kim loại để dẫn nhiệt tốt, giúp miếng thịt nhanh chóng đông cứng. Khoảng một giờ sau, bạn lấy miếng thịt ra khỏi tủ, gỡ túi, rồi thái một cách nhẹ nhàng.

Giờ đây miếng thịt đã đông lại thành hình khối vững chắc, việc thái trở nên dễ dàng hơn khi dao có điểm tì. Bây giờ, thái thịt giống như đang thái rau củ vậy, rất dễ dàng. Bạn có thể điều chỉnh độ dày mỏng của miếng thịt, thậm chí có thể thái mỏng tang như tờ giấy cũng không còn là chuyện không tưởng nữa. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý thái ngang thớ để thịt mềm hơn khi ăn.