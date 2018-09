Cách nhặt rau bí nhanh gọn, hết xơ cô nàng vụng về cũng làm được

Tước rau bí sẽ không còn là công đoạn khiến bạn đau đầu nữa khi có những mẹo nhỏ dễ dàng này.

Nhặt rau tưởng như là công việc đơn giản ai cũng làm được nhưng cũng có một số loại rau "khó nhằn" đòi hỏi các bà nội trợ cần có kinh nghiệm và khéo tay, ví dụ như rau bí. Khi tước không khéo, phần xơ có thể bị đứt hoặc sót khiến món rau sau khi chế biến ăn sẽ không ngon.

Cách tước xơ rau bí đơn giản:

Bước 1:

Ngắt lá khỏi thân (bao gồm cả cuống lá), để riêng chúng bởi bạn sẽ tước phần cành rồi mới đến phần lá.

Bước 2:

Bạn sẽ tước xơ ở cuống lá trước. Bạn kéo xơ dài từ cuống tới gân lá phía sau. Sau khi tước hết phần xơ ở gân lá phía sau, bạn lật mặt phải lá lên, lấy móng tay bóc luôn phần gân lá giáp với cuống rồi tước cho hết.

Bước 3:

Tiếp đến là tước xơ ở phần thân. Phần này khó xử lý nhất vì nếu rau tươi non thì cuống giòn, dễ ngắt, khi ngắt sẽ không chừa ra phần xơ. Do đó, mẹo nhỏ cho bạn là nên để rau hơi héo một chút, sẽ dai hơn khi tước. Khi tước, bạn tước từ phần cuống già tới phần ngọn non. Lưu ý, bạn nên dùng một tay uốn cong phần thân, không để thẳng bởi tư thế này rất khó khi tước xơ. Tay còn lại dùng móng tay bóc tách xơ, uốn cong đến đâu bóc xơ tới đó, xơ sẽ bị tách ra từng lớp dày. Bạn cẩn thận vừa uốn vừa kéo, dần dần mới lột được hết phần xơ, khi ăn sẽ ngon hơn.

Cách làm này cũng có thể áp dụng với việc tước ngọn su su.

Bước 4:

Khi rửa cũng rửa riêng phần cành và cuống lá, vì cuống sạch hơn lá nên không cần rửa quá kỹ. Rửa xong vẩy nước thật khô và vò lá trước khi nấu.

Cách xào rau bí

Một trong những món ăn phổ biến nhất với rau bí là xào tỏi, vừa đơn giản lại ngon miệng. Đầu tiên, bạn bóc tỏi bỏ vỏ, đập nát và chia làm hai phần. Một phần tỏi băm nhỏ và cho vào chảo để phi vàng cho thơm, sau đó cho rau vào đảo đều. Lưu ý cho cọng vào trước vì phần này lâu chín hơn, sau đó mới cho lá rau. Khi xào, bạn đảo đều, để lửa to và cho gia vị vừa ăn.

Sau khi rau đã chín tái, bạn cho nốt phần tỏi còn lại vào đảo đều, có thể thêm chút dầu ăn nếu thích. Khi rau chín nên ăn ngay bởi các món có tỏi để lâu sẽ mất đi dinh dưỡng.