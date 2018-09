Bún thịt nướng lạ miệng nơi phố vắng

Bát bún nhiều màu sắc, bày biện đẹp mắt lại đủ chất đã được đầu bếp nêm nếm lại cho vừa khẩu vị người Bắc.

Phố Đặng Tất vốn là con phố nhỏ và yên tĩnh, nằm ở trung tâm Hà Nội, một đầu phố nối với đường Quán Thánh, đầu còn lại thông ra đường Phan Đình Phùng nhưng lại khá vắng người qua lại. Vốn không phải là khu vực quá đông dân cư nên trên con phố này không tập trung nhiều hàng quán phục vụ nhu cầu ăn uống. Nếu những ai chưa từng nghe danh, chắc sẽ ít tìm tới đây để thưởng thức một món ăn vặt nào đó.

Hai tháng trở lại đây, một quán nhỏ nằm khiêm tốn trong phố Đặng Tất đang dần thu hút được thực khách tới con phố này để nếm thử món bún thịt nướng lạ miệng. Không phải bún chả hay một loại bún truyền thống Hà thành nào khác, cô chủ quán từng có thời gian buôn bán ở Sài Gòn đã quyết định đem món ăn đặc trưng Nam bộ tới với thực khách Hà Nội.

Bát bún thịt nướng nhiều màu sắc, đủ chất có giá 35.000 đồng.

Bún thịt nướng là món ăn phổ biến ở miền Trung và miền Nam với nguyên liệu chính là thịt nướng thơm nức, trộn cùng bún rối, ăn kèm với các loại rau sống tươi mát. Món ăn dân dã mà đủ chất này được ăn với nhiều mục đích trong ngày như bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối. Tuy nhiên, ưu ái nhất vẫn là bữa trưa, khi bạn chỉ cần một lượng năng lượng vừa đủ cho buổi chiều làm việc.

Bún thịt nướng chế biến không quá cầu kỳ. Quan trọng bậc nhất là khâu chọn thịt bởi lẽ miếng thịt có mềm, có ngọt, có thơm thì mới làm nên cái tinh túy nhất của món ăn. Thịt dùng để nướng phải là loại thịt diềm thăn, không ngấy mỡ; được tẩm ướp cùng các gia vị đặc trưng là hành tỏi, nước mắm, đường, hạt tiêu, dầu mè... Tuy nhiên, để hợp với khẩu vị người Bắc, đầu bếp đã phải gia giảm nêm nếm cho bớt ngọt để chiều lòng được nhiều khách hơn mà vẫn không mất đi vị đặc trưng của món ăn Nam bộ.

Thịt dùng để nướng là loại thịt diềm thăn, mềm và ngọt thịt.

Thịt ướp qua một đêm thì nướng trên bếp nướng cho dậy mùi thơm. Trình bày bát bún thịt nướng cũng là cả nghệ thuật, ban đầu là cho bún, sau đó là từng miềng thịt thái mỏng, rau sống, cà rốt, đu đủ, giá sồng... mỗi thứ một góc thật đẹp mắt. Sau cùng, đầu bếp sẽ cho thêm hành phi, rắc thêm chút lạc thơm rồi chan nước dùng chua ngọt. Tuy nhiên, là món miền Nam nên dường như cái ngọt lấn át phần chua.

Ngoài bún thịt nướng - con "át chủ bài", quán còn bán thêm món xôi thịt xá xíu Đài Loan. Vẫn là thịt nướng nhưng thịt được chọn là phần nạc vai, tẩm ướp gia vị kiểu Đài Loan với vị ngọt ngọt mặn mặn của những miếng thịt xá xíu trứ danh. Đĩa xôi bưng ra nhỏ vừa vặn, miếng thịt thơm ngon, rắc thêm chút hành khô, ăn cùng xì dầu và dưa góp thật hợp vị.

Xôi xá xíu Đài Loan có giá 30.000 đồng.

Tuy hương vị không quá đặc sắc để tạo ra cơn sốt hay khiến thực khách ấn tượng mãi không quên, nhưng cả bún thịt nướng và xôi xá xíu của quán có hương vị thanh thanh, tinh tế và mang sự cẩn thận trong chế biến của người đầu bếp.

Quán nhỏ có cái tên khá đặc biệt: "Lành's Kitchen" (Bếp của Lành) dựa trên tôn chỉ của chủ quán, đó là các món ăn nhất thiết phải sạch sẽ, an toàn cho sức khỏe. Cứ nhìn con cháu ăn liên tục tại quán mà thực khách thêm phần an tâm. Ngay cả món thịt nướng, chủ quán cho biết, thay vì nướng trực tiếp trên than hoa truyền thống để cho ra mùi hương hấp dẫn thì chị quyết định dùng bếp nướng không khói, dù sẽ kém ngon hơn nhưng đảm bảo an toàn.

Không gian tầng 2 của quán nhỏ và ấm cúng với tông màu đỏ.

Không gian quán khá nhỏ, chỉ khoảng 20m2. Tầng 1 kê đươc khoảng 4 chiếc bàn. Tầng 2 rộng hơn đôi chút, được trang trí với tông đỏ ấm cúng, có 2 cửa sổ nhỏ nhìn xuống con phố yên tĩnh, đậm chất Hà Nội. Do đặc thù món ăn dành riêng cho bữa trưa nên quán đông khách nhất vào khoảng thời gian từ 11h đến 1h, đối tượng chủ yếu là dân văn phòng và các bạn học sinh cấp 3 khu vực gần đó ghé qua. Tuy nhiên, món ăn này cũng "hớp hồn" được một vài thực khách nước ngoài khi có cơ hội tới Hà Nội du lịch. Họ đã khăng khăng xin chủ quán bí kíp để về nước có thể chế biến cho người thân và bạn bè cùng ăn.

Quán ở địa chỉ: số 10, Đặng Tất, Hà Nội, mở cửa từ 10h sáng tới 5-6h chiều, có chỗ để xe thoải mái. Giá cả cũng phải chăng: một bát bún thịt nướng là 35.000 đồng, một đĩa xôi thịt xá xíu là 30.000 đồng.

Bài và ảnh: Nguyên Chi