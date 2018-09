Bỏ túi địa chỉ nhà hàng nên ghé qua ở Thượng Hải

Thượng Hải không chỉ là quê hương của những tòa nhà cao tầng mà còn là trung tâm ẩm thực với những món ăn thỏa mãn cả về phần ăn và phần nhìn.

1. Shaokao

Shaokao (thịt xiên nướng, tẩm ướp với thì là và tiêu) là một món ăn nhẹ tuyệt vời sau những buổi chè chén cùng bạn bè. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều sạp bán shaokao ở trung tâm Thượng Hải, bao gồm đường Zhenning, Yuyuan và giao lộ đường Kangding, Yanping. Giá cho mỗi xiên vào khoảng 6.500 đồng, riêng đồ hải sản có giá từ 25.000 đồng.

2. Fu Chun Xialongbao

Xialongbao (hoành thánh hấp) là món ăn đặc sản mà bạn nhất định phải thử khi đến Thượng Hải. Rất nhiều dân sành ăn đều tụ tập ở Fu Chun, nhà hàng truyền thống gồm 2 tầng lầu để thưởng thức món ăn này. Bạn không nên mặc trang phục quá đẹp khi thưởng thức món này, vì thông thường loại hoành thánh này có chứa sốt thịt nóng và khá đặc, dễ dây ra ngoài. Cao cấp hơn, bạn có thể thưởng thức món xialongbao thịt cua. Các món ăn ở đây được phục vụ khá nhanh, nhưng không nhiều người nói được tiếng Anh và khá ít bàn trong quán.

Giá: 45.000 đồng/phần (gồm 6 cái) và 90.000 đồng cho loại thịt cua.

Địa chỉ: Fu Chun Xialongbao, 650 Yuyuan Lu

3. Ẩm thực Tân Cương Yershari

Nhà hàng mang âm hưởng những bản nhạc Trung Á hoang dã, làm gợi lên khung cảnh một thời của Con đường Tơ Lụa. Các phần sườn cừu ở đây ngon tới nỗi nếu không đến trước 18h30 tối, bạn sẽ không còn dịp thưởng thức nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể gọi một tô da pan ji cỡ lớn (gà cay và khoai tây), bánh mỳ kebab cừu với những lát bánh mỳ vừa ra lò giòn rụm, béo ngậy, sa lát khoai tây và hành tây. Thú vị hơn, bạn có thể được người phục vụ ngẫu nhiên mời đứng dậy để thực hiện các điệu nhảy Trung Á trong khi đang dùng bữa.

Giá mỗi món từ 47.000 đồng trở lên.

Địa chỉ: 106 Nandan Dong Lu

4. Hang Yuen Hin

Nằm trong một tòa nhà hai tầng ở giữa công viên Xuhui, Hang yuen Hin nổi danh khắp Thượng Hải với món dim sum tinh xảo. Ngoài ra, những món ưa thích ở đây gồm có: bánh tart trứng, bánh bao char siew (thịt lợn xông khói) và món ăn trứ danh của nhà hàng: tôm cuộn với cá hồi. Dư dả hơn, bạn có thể thưởng thức hẳn một chú cua ăn cùng gạo hoa nhài có rải nước sốt và sò nướng.

Giá mỗi món sẽ vào khoảng 62.000 đồng trở lên.

Địa chỉ: 290-292 Wanping Lu

5. Lan Ting

Ẩm thực Thượng Hải được phân chia theo thực khách: sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi từ món thịt được om rượu và ẩm ướp kỹ lưỡng có thể làm nhiều người bị ngấy, nhưng lại là đặc sản cho nhiều người khác. Nhà hàng Lan Ting không hề dễ tìm vì chẳng có biển hiệu tiếng Anh. Nhưng khi đã đặt chân tới đây, bạn sẽ cảm thấy mình như tan chảy với món hong shao rou (thịt ba chỉ ăn cùng sốt béo ngọt), you bao xia (tôm sông nướng gấp), và jiguijiang (gà nấu với đậu phụ thối).

Các món ăn này có giá từ 80.000 đồng.

Địa chỉ: 107 Songshan Lu, gần Taicang Lu

6. Nhà Hồ Nam

Giá cả ở nhà Hồ Nam tuy có đắt đỏ một chút, nhưng khung cảnh thì rất dễ chịu: một tòa nhà 3 tầng với cầu thang lộng gió, tông màu đỏ ấm áp và những chiếc ghế bọc nhung mềm mại. Người dân và du khách đều thích tới đây để nhâm nhi một chút cocktail và tán gẫu. Ẩm thực Hồ Nam thường được đánh đồng với ẩm thực Tứ Xuyên, nhưng hương vị lại khá khác biệt với rất nhiều ớt muối, vị chua và món ăn có rất nhiều thịt la rou (tương tự như thịt xông khói) thái hạt.

Những món được yêu thích gồm có thịt lợn áp chảo với thì là, đầu cá nấu với cà tím nghiền. Những người ăn cay sẽ rất thích thử một chút salad nấm - vị cay sẽ xộc thẳng lên mũi vô cùng sảng khoái.

Giá cả mỗi món khoảng 78.000 đồng trở lên.

Địa chỉ: Số 2, hẻm 49, West Fuxing Lu (gần đường Wulumuqi)

7. El Willy

Người Thượng Hải có thói quen gộp bữa sáng và bữa trưa, và bạn có thể thưởng thức những bữa ăn như vậy tại Nhà hàng Tây Ban Nha El Willy một gói 6 món với giá khoảng 630.000 đồng, có thể chi thêm khoảng 320.000 đồng để uống bia thỏa thích trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Các món ăn ở đây đều thuộc loại ngon nhất nhì thành phố với thực đơn thay đổi thường xuyên các món ăn Tây Ban Nha, bao gồm cơm sò Basque, súp gazapacho với trứng và khoai tây chiên. Khung cảnh ở đây cũng rất tuyệt vời, mặc sức cho bạn ngắm nhìn thành phố.

Giá mỗi món khoảng 125.000 đồng.

Địa chỉ: South Bund 22, 22 Zhongshan Dong Er Lu, gần Jinling Lu

8. Lost Heaven

Lost Heaven là một nhà hàng rộng lớn, xa hoa với diện tích khoảng 3000m vuông, bao gồm một phòng trưng bày ở tầng 1 tập hợp những cảnh đẹp của vùng Vân Nam. Tầng 2 là nhà hàng sang trọng với hai màu đỏ vàng làm chủ đạo, trang trí hoa vô cùng lộng lẫy.

Thực đơn ở đây khá độc đáo với tôm chế biến theo kiểu người Miêu, bánh gạo Vân Nam với thịt giăm bông và nấm jizong. Bữa trưa được dọn theo hiểu Hani trên những chiếc bàn dài với sức chứa khoảng 100 người, là nơi tuyệt vời để kết bạn, thưởng thức món ăn.

Giá ở đây từ 140.000 đồng/món trở lên.

Địa chỉ: Số 17, đường Yan'an Dong

9. The Apartment

Nhà hàng The Apartment đi theo phong cách trang trí New York hiện đại, tạo nên một không gian ăn uống rộng lớn, có quán bar, không gian ngoài trời và nhìn thẳng ra khu Puxi. Thực đơn tại đây gồm các món đặc trưng nước Mỹ như pizza, cốt lết, burger không lồ. Tuy nhiên, lý do thực sự mà bạn nên đến đây, ngoài ăn uống chính là những bữa tiệc náo nhiệt thu hút rất đông người đến tham gia và phục vụ rượu champagne miễn phí.

Giá từ 140.000 đồng trở lên.

Địa chỉ: Đường 3F Yongfu số 47, gần đường Fuxing

10. Mr & Mrs Bund

Là một trong những nhà hàng tốt nhất thế giới, nơi đây mang đến khung cảnh bờ sông, nhìn thẳng sang những tòa nhà chọc trời của Pudong và vô số món ăn đặc trưng của Pháp. Ít nhất một nửa diện tích là dành cho quán bar, do vậy Mr & Mrs Bund còn phục vụ rượu và những ly cocktail đẹp mắt.

Nếu giá cả có làm bạn hơi choáng váng, hãy nghía qua Menu đêm khuya ngày thứ năm, sáu và bảy, từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng để được ưu đãi hơn và thậm chí là lên sàn ở Louboutins. Ăn uống tại đây là một trải nghiệm vô cùng cao cấp, do vậy hãy diện bộ cánh đẹp nhất.

Giá cả ở đây vào khoảng 390.000 đồng trở lên.

Địa chỉ: Tầng 6, Bund 18, 18 Zhongshan Dong Yi Lu, gần Nanjing Dong Lu

Vĩnh Hy (theo Skyscanner)