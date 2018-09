Ăn cơm chan canh - thói quen sai lầm mà ít người để ý

Cơm chan canh có thể khiến loãng dịch vị, đau dạ dày, đặc biệt không nên với trẻ nhỏ.

Chan canh vào cơm là thói quen của hầu hết người Việt. Nhiều người cho rằng việc ăn cơm chan canh khiến bữa cơm dễ nuốt hơn. Nhưng đây lại là một hành động phản khoa học, có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ mà bạn cần phải dừng lại ngay.

Theo các bác sĩ, trong bữa cơm, bất kể là nước canh hay nước lọc, nước ngọt, đều cần hạn chế. Nguyên nhân là nước sẽ làm loãng dịch vị, khiến thức ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa đã vào ruột non, dễ gây ra các bệnh về tiêu hóa.

Mặc dù nước canh sẽ khiến chúng ta dễ nuốt hơn nhưng cũng khiến lượng cơm và thức ăn trôi tuột vào dạ dày mà chưa được nhai kĩ, khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn. Nếu duy trì lâu dài, bạn sẽ mắc bệnh đau dạ dày. Những người đau dạ dày sẵn càng không nên ăn cơm chan canh.

Khi nhai thức ăn, enzym trong nước bọt tiết ra hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, rất có lợi cho sức khỏe. Khi chan cơm cùng canh, dịch tiêu hóa bị nước pha loãng khiến quá trình hấp thu dinh dưỡng giảm, tạo cảm giác nhanh no nhưng thực chất lượng dinh dưỡng rất ít.

Nguy hiểm cho trẻ

Bên cạnh đó chan nước canh còn khiến trẻ ăn nhanh, lượng nước nhiều dẫn tới no ảo, về lâu dài sẽ thiếu chất. Ngoài ra, thói quen này sẽ tạo thành phản xạ lười nhai, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển cơ hàm ở trẻ.

Trẻ nhỏ đang trong giai đoạn ăn dặm sẽ càng nguy hại hơn khi rất nhiều bậc cha mẹ hiện có thói quen cho con ăn cơm chan canh để con ăn nhanh, dễ nuốt. Điều này khiến trẻ hấp thụ được ít chất dinh dưỡng do khi ăn cơm canh cùng tạo cảm giác nhanh no nhưng thực tế là hiện tượng no ảo, dẫn tới thiếu chất.

Về lâu dài sẽ tạo cho trẻ thói quen lười nhai, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển cơ hàm ở trẻ. Khi hệ thống tiêu hóa làm việc bình thường, thức ăn dễ tiêu hóa và cơ thể có thể hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng nhanh hơn.

Cách ăn tốt nhất

- Bạn nên đảm bảo nguyên tắc nên "ăn như uống" tức là nhai kỹ để thức ăn mềm như nước rồi mới nuốt và "uống như ăn" tức là uống từ từ từng ngụm nhỏ một.

- Nên uống các loại nước, kể cả nước hoa quả hay nước lọc sau bữa ăn ít nhất là một giờ đồng hồ để dạ dày hoàn thành nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn mới nạp vào.

- Nên uống nước canh trước khi bắt đầu ăn cơm và các thức ăn khác hoặc ăn canh sau cùng.

- Những người muốn ăn kiêng hoặc giảm cân thì nên uống 1-2 bát canh trước bữa ăn để tạo cảm giác no, ngăn chặn việc ăn quá nhiều cơm. Còn trẻ nhỏ nên cho uống canh sau cùng để tránh làm cho trẻ có cảm giác no, không muốn ăn khi vào bữa.

SuZi Nguyễn tổng hợp