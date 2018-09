Á quân MasterChef Việt thắng giải ở Italy nhờ cá kho

Chọn món cá kho khô của người miền Nam, Quốc Trí đã thuyết phục được ban giám khảo khi trở thành một trong ba người chiến thắng.

Không có nhiều lựa chọn khi chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn đăng ký cuộc thi Passport & Plate do Tạp chí Du lịch World Nomads tổ chức, Quốc Trí đã quyết định chọn món cá cơm kho khô dân dã của miền Nam để tham gia cuộc thi này.

Thật không ngờ khi món ăn bình dị đó lại giúp Quốc Trí vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để trở thành một trong 3 người chiến thắng của cuộc thi. Phần thưởng dành cho Á quân MasterChef Việt mùa đầu tiên là một tuần tìm hiểu về ẩm thực Italy.

Về quyết định chọn món cá cơm kho khô để dự thi mà không phải là một món ăn nào khác, Quốc Trí chia sẻ: "Em biết đến cuộc thi khi chỉ còn hai ngày là hết hạn gửi bài, quy định của cuộc thi là món ăn đó phải gắn liền với một câu chuyện về nguồn gốc của món ăn. Nên em quyết định chọn món cá cơm kho khô, một món ăn gắn liền với tuổi thơ, với những bữa cơm của gia đình em để tham dự cuộc thi này. Em cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người chiến thắng".

Trên trang chủ của trang World Nomads, ngoài việc công bố tên người chiến thắng, ban tổ chức còn trích dẫn câu chuyện về món ăn của các thí sinh. Nhận xét về Quốc Trí, thành viên ban tổ chức đánh giá: "Từ một cậu bé kén ăn, Trí đã trở thành một đầu bếp trẻ đầy tham vọng. Những nguyên liệu trong món cá cơm kho khô của Trí mang đến cho chúng tôi một sự tò mò đầy thích thú. Bên cạnh đó, câu chuyện về món ăn, về sự gắn kết gia đình là một chia sẻ tuyệt vời nhất mà ẩm thực mang lại. Chúng tôi hy vọng Quốc Trí sẽ có một sự trải nghiệm đầy lý thú về ẩm thực Italy trong một tuần khám phá đất nước này".

Trong câu chuyện về món Cá cơm kho khô, Quốc Trí đã chia sẻ: "Ngày còn bé, tôi là một người kén ăn, đặc biệt là cực kỳ ghét các món ăn liên quan về cá. Tôi ghét cách phải lóc từng chiếc xương nhỏ một, tôi đã từng ước có một loại cá không xương. Và thật may mắn khi một ngày, mẹ tôi đã nấu cho tôi món ăn từ cá trắng, một loại cá 'không hề có xương'. Khi trở thành một cậu bé biết nấu ăn, từ những hướng dẫn của mẹ, tôi đã kết hợp các nguyên liệu phong phú của Việt Nam để kết hợp hài hòa vị chua, mặn, ngọt... vào trong một nồi cá kho tuyệt vời (theo như nhận xét của ba mẹ tôi - đó là những nhà phê bình rất nghiêm khắc). Khi lớn lên, tôi đã hiểu rằng, bằng một cách nào đó, các món ăn như một sợi dây liên kết các thành viên trong gia đình lại với nhau giữa cuộc sống vội vã như hiện nay. Từ một đứa trẻ kén ăn, bị lãng quên khi mà bố mẹ tôi dường như ngập sâu trong công việc, tôi đã học cách yêu thương gia đình mình, và theo bản thân tôi, cách đơn giản nhất là chế biến những món ăn ngon bằng tất cả tình yêu của mình nó sẽ là sợi dây thần kỳ để gắn kết gia đình bạn".

Không chỉ chia sẻ về món ăn, Quốc Trí còn nói thêm về niềm đam mê ẩm thực của mình: "Từ khi có thể nhớ về tuổi thơ, tôi đã là một người thích nấu ăn. Tôi từng năn nỉ mẹ để được xem chương trình nấu ăn hàng tuần phát trên ti vi vào mỗi tối thứ năm. Để rồi niềm đam mê từ những ngày thơ bé đó cứ lớn dần lên và đưa tôi đến với cuộc thi MasterChef Việt, nơi tôi là người đứng thứ hai. Tôi không quen nói về bản thân mình, nhưng tôi có thể trò chuyện không dứt với bạn về các món ăn".

Sau khi biết tin mình là người chiến thắng, Quốc Trí không ngần ngại cho biết: "Những gì tôi biết về ẩm thực Italy chỉ là pizza, là mì spaghetti. Nên tôi nghĩ đây là một chuyến đi đầy lý thú khi tôi có cơ hội tiếp cận với những người nông dân ở Itlay, được tìm hiểu về các món ăn bản địa là một trải nghiệm tuyệt vời cho con đường trở thành đầu bếp chuyên nghiệp của tôi".

Passport & Plate là cuộc thi online do Tạp chí Du lịch World Nomads tổ chức. Các thí sinh sẽ gửi món ăn và câu chuyện của mình về cho ban tổ chức để tìm ra 3 nhà thám hiểm văn hóa ẩm thực Italy bao gồm: The Anthropologist (nhà nhân loại học) tìm hiểu các thói quen và truyền thống của người Italy liên quan đến thực phẩm; The Pilgrim (người đi hành hương) một người đến Italy để thấy ẩm thực Italy đã thay đổi tình cảm, con người cũng như cái nhìn mới về cuộc sống như thế nào; The Culinarian (người đầu bếp) đến Italy vì muốn tìm hiểu các kỹ thuật cũng như các công thức nấu ăn địa phương.

Quốc Trí sẽ đóng vai The Culinarian – Người đầu bếp và dành một tuần của tháng 6 để khám phá các kỹ thuật cũng như công thức nấu ăn tại vùng Emilia-Romagne - trái tim của ẩm thực miền Bắc Italy. Emilia-Romagne nổi tiếng với công thức làm sợi mỳ Italy, pho mát Parmigiano Reggiano và dấm balsamic.

Công thức chế biến món Cá cơm kho khô của Quốc Trí:

Nguyên liệu:

- 300g cá cơm trắng; 4 thìa canh bột mì; 1 thìa canh bột bắp.

- 1/4 cốc đường caster; 1 thìa cà phê hành tím thái nhỏ; Ớt tươi bằm nhuyễn (hoặc thái nhỏ).

- 1 thìa cà phê dầu hào; 1 1/2 thìa canh nước mắm; 1 thìa cà phê hạt tiêu đen giã thô; rau răm thái nhỏ.

- Xoài xanh bằm; cơm trắng; húng quế; rau diếp; húng lủi...

Cách chế biến:

- Cá rửa sạch, lau khô. Áo cá đều với bột mì và bột bắp.

- Đun nóng dầu, cho cá vào chiên hơi vàng (khoảng 3 - 4 phút) thì vớt ra.

- Khử đường với 2 thìa canh nước lọc trong nồi đất, khi sánh lại thì thêm vào 1/4 cốc nước nóng vào rồi hạ nhỏ lửa hêm vào ớt, dầu hào, nước mắm, hạt tiêu rồi khuấy đều. Tắt lửa, đặt sang một bên.

- Tiếp tục đun nóng dầu, cho cá đã chiên sơ vào chiên vàng giòn. Đun nước sốt cho sôi trở lại, cho cá đã chiên vào khuấy đều đến khi cá có màu vàng canh gián thì tắt bếp, rắc rau răm vào dùng với cơm trắng.



Lưu ý:

- Bạn có thể thay thế các loại rau thơm khác nếu thích như riềng, sả. Bạn cũng có thể làm món này thành món chay bằng cách thay thế cá bằng nguyên liệu tương ứng, sử dụng dầu hào chay và nước tương cho món ăn này.

