7 món ăn 'làm mưa làm gió' nhờ mạng xã hội ở Việt Nam trong năm 2017

Các loại đồ ăn có chứa phô mai như bánh bông lan, bánh mì phô mai chảy hay trà sữa kem cheese gây hot suốt năm qua.

Bánh mì phô mai chảy

Năm nay chứng kiến sự lên ngôi của các món bánh phô mai. Năm ngoái, bánh mì bông lan trứng muối đã gây nên cơn sốt khắp các cộng đồng ăn uống thì năm nay, bánh mì phô mai chảy tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình. Có thời điểm, người người nhà nhà order loại bánh này và các shop online luôn trong tình trạng quá tải. Đây là sáng tạo của các chủ hàng trên mạng nên bánh mì phô mai chảy hầu như chỉ được bán online và rất ít tiệm bán trực tiếp ở ngoài.

Món ăn này là tổng hòa của nhiều loại bánh từng hot như bánh mì hoa cúc, bánh mì phô mai, bánh mì ruốc nhưng điểm đặc biệt khiến nó trở thành vedette năm nay chính là ở lớp phô mai tràn trề bên trong. Khi dùng tay bẻ bánh ra, phô mai chảy bên trong sẽ trào ra ngoài, kích thích vị giác. Bánh có vị béo béo của phô mai, quyện với mằn mặn của ruốc, vỏ bánh thơm, mềm dai. Tuy nhiên do có tỷ lệ phô mai khá nhiều, kích thước to nên bánh ăn rất nhanh ngấy. Ngoài loại ruốc thông thường, nhiều chủ shop còn sáng tạo với trứng muối và bò khô.

Bánh bông lan phô mai

Năm vừa qua, Đài Loan và các sản phẩm ăn chơi đến hòn đảo này trở nên gần gũi và hấp dẫn với du khách Việt, trong đó có món bánh bông lan phô mai khổng lồ đến từ chợ đêm Đạm Thủy, Đài Bắc. Chiếc bánh có kích thước lớn, chiều dài khoảng một mét, trọng lượng khá nặng nên đầu bếp có thể lực mới có thể cầm được. Du khách sẽ xếp hàng dài rồng rắn trước cửa hàng và nhìn các đầu bếp trổ tài làm bánh ngay trước mắt. Sau khi bánh ra lò, dòng người sẽ chờ tới lượt để được mua mỗi người một phần nhỏ.

Bắt đầu từ một tiệm bánh nhỏ ở TP HCM, bánh bông lan phô mai bắt đầu lan rộng và có mặt ở hầu hết các thành phố lớn mùa hè vừa qua. Bánh mềm, thơm đặc trưng, bánh ngon phải được ăn nóng khi vừa ra lò, phải hơi "núng nính" có độ rung nhất định mới là loại đạt yêu cầu. Ở giữa mỗi lớp bánh là một lớp phô mai mỏng, bên trên có thể có chocolate hoặc ruốc mặn.

Trà sữa kem cheese

Cũng nằm trong cơn sốt Đài Loan, năm qua, trà sữa đã quay trở lại đổ bộ vào thị trường Việt Nam sau gần 10 năm thoái trào. Rất nhiều thương hiệu mới xuất hiện, trong đó có nhiều cái tên được chuyển nhượng từ chính Đài Loan. Ngoài trà sữa vị phổ thông, năm nay, thực khách có thể thưởng thức loại trà sữa với lớp kem phô mai mặn ở phía trên. Đây là cách kết hợp khá lạ miệng và độc đáo giữa kem cheese vị mặn và trà sữa vị ngọt. Thức uống nhanh chóng được các bạn trẻ nhiệt tình chào đón và check in tới tấp. Ban đầu, chỉ có một vài thương hiệu triển khai loại đồ uống này, sau đó, hầu như thương hiệu nào cũng bổ sung trà sữa kem cheese vào thực đơn.

Trà sữa in hình

Nếu đã chán uống trà sữa thì bạn có thể bị hấp dẫn bởi loại trà sữa in hình ảnh theo yêu cầu. Được bán đầu tiên ở một quán cà phê trên phố Nguyên Hồng (Hà Nội), trào lưu trà sữa "ảo thuật" được bắt nguồn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... nhanh chóng được giới trẻ "bắt sóng" rất nhanh. Sau đó, loại hình này xuất hiện cả ở Hà Nội và TP HCM. Sau khi chọn loại trà sữa hoặc nước, đặc biệt là thức uống có thể đi kèm với lớp kem mặn trên cùng, bạn có thể yêu cầu in bất kỳ hình ảnh nào hoặc slogan, lời chúc nào tùy thích. Lớp in hoàn toàn là bột chocolate, không phải phẩm màu nên rất yên tâm khi dùng.

Kem dát vàng

Trước đây, các món dát vàng thường khiến ta liên tưởng đến miền đất Dubai sang chảnh. Do đó, khi lần đầu tiên xuất hiện ở TP HCM, dân tình đã nô nức tới check in ăn thử. Kem tươi được vặn từ vòi xuống như một chiếc kem ốc quế bình thường, sau đó nhân viên sẽ tận tay "dán" những lớp vàng thật 24K siêu mỏng như tờ đề can lên trên trước mặt thực khách và để cho nó từ từ thấm với lớp kem. Miếng vàng rất mỏng, sẽ tan ngay khi vừa chạm vào miệng. Loại vàng này có thể ăn được, không ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí còn có một số lợi ích và tốt cho da.

Mực khổng lồ

Người Việt cập nhật xu hướng đồ ăn rất nhanh. Xuất phát từ một video khám phá món mực khổng lồ từ khu chợ hải sản ở Đại Áo, Hong Kong, sau đó vài tháng, món ăn này đã xuất hiện ngay trong phố cổ Hà Nội. Cửa tiệm chỉ là một xe đẩy nhỏ, không cần biển hiệu lớn, vài chú mực béo ú, màu cam treo trên giá cũng đủ mời chào thực khách. Mực được chọn để chế biến là loại mực nang to, kích cỡ có thể bằng một chú gà, chỉ nhìn thôi cũng đủ thèm thuồng. Cũng giống như quầy hàng ở Hong Kong, món ăn được đầu bếp chế biến ngay tại trận để tăng thêm phần thú vị. Mực được cắt khúc dày, lộ ra thớ mực dày, màu trắng, sau đó chần lại nước dùng có sả, cuối cùng là rưới thêm một lớp nước sốt. Mùi vị món ăn đã được thay đổi để phù hợp hơn với người Việt tuy nhiên nó cũng hot không lâu và nhanh chóng "chìm nghỉm".

Mì bay

Mì bay có mặt ở TP HCM từ cuối năm 2016 và tới năm 2017 thì được bán nhiều hơn. Món ăn hấp dẫn không phải bởi mùi vị mà vì cách trình bày rất kích thích trí tò mò của thực khách. Từng sợi mì cuốn lấy chiếc đũa đang lơ lửng như có một phép màu, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại tìm hiểu nguyên nhân. Thực tế, đây chỉ là một chiếc đũa có cấu tạo đặc biệt, gắn với bát bằng một thanh vuông góc. Mỳ được quấn xung quanh thanh gỗ này để ngụy trang, tạo lớp vỏ bọc giống như chiếc đũa nằm giữa không trung. Tuy nhiên, cũng bởi vì hương vị không đặc sắc nên món ăn này cũng dần trôi vào quên lãng.