4 món ăn 'gây chấn động' hai miền Nam Bắc mùa hè này

Chỉ trong tích tắc, từ 5 đến 10 giây "phù phép" là ly trà sữa của bạn đã được in hình theo đúng yêu cầu. Lớp kem cũng không dễ dàng tan biến nên đủ cho bạn chụp "1000 kiểu ảnh" mới thôi. Lớp in hoàn toàn là bột sô-cô-la, không phải phẩm màu nên rất yên tâm khi dùng. Giá một ly nước khoảng 25.000 đồng - 40.000 đồng, phí in ảnh là 5.000 đồng