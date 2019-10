Tỷ phú trẻ nhất trong top giàu nhất nước Mỹ 0 Bỏ học năm 21 tuổi để tạo dựng Snapchat và trở thành tỷ phú năm 25 tuổi, Evan Spiegel hiện có cuộc sống sung túc và hạnh phúc bên siêu mẫu Miranda Kerr.

Evan Spiegel, 29 tuổi là tỷ phú trẻ nhất trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ 2019 do Forbes công bố với khối tài sản 3,6 tỷ USD. Anh lọt vào danh sách Forbes 400 từ năm 2015, ở tuổi 25. Trong 2 năm liên tiếp, Spiegel là thành viên Forbes 400 duy nhất ở độ tuổi 20. Tài sản tối thiểu để góp mặt trong danh sách này là 2,1 tỷ USD.

Evan Spiegel, tỷ phú trẻ tuổi nhất trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Ảnh: Times.

Evan Spiegel sinh năm 1990 trong một gia đình giàu có tại Los Angeles. Cha và mẹ anh, John và Mellisa Spiegel đều là những luật sư nổi tiếng, tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu thế giới là Havard và Yale. Từ nhỏ anh đã có cuộc sống sung túc và hạnh phúc.

Tuy nhiên đến năm 2007, Evan dọn đến ở cùng bố sau khi bố mẹ ly hôn. Kể từ đây anh cũng bắt đầu thay đổi, không còn là cậu công tử bột vô lo vô nghĩ như trước. Anh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, tham dự các chuyến thiện nguyện và ấp ủ tham vọng trở nên thành công trong tương lai.

"Tôi là một chàng trai trẻ da trắng, được giáo dục tốt. Tôi thực sự, thực sự rất may mắn", Evan cho biết trong một buổi hội thảo kinh doanh ở Đại học Stanford.

Evan Spiegel theo học chuyên ngành thiết kế sản phẩm tại trường Đại học danh tiếng Stanford. Sau đó anh gặp đàn anh Bobby Murphy và Reggie Brown, đang là sinh viên khoa toán của trường. Cả ba đều có chung cảm nhận là cuộc sống sinh viên trôi qua quá tẻ nhạt và họ cần làm thứ gì đó hay ho hơn. Ba chàng trai trẻ cùng nhau tạo ra ứng dụng Picapoo, sau này đổi tên thành Snapchat vào năm 2011.

Ban đầu khi Spiegel trình bày ý tưởng về ứng dụng tin nhắn ảnh, video tự hủy trong vòng 10 giây sau khi xem trước lớp thì bị nhiều người chế nhạo. Với họ đây là một ý tưởng tồi tệ và sẽ không ai sử dụng nó ngoại trừ mục đích nhắn tin khiêu dâm. Tuy nhiên Spiegel vẫn bình tĩnh đáp lại rằng mọi người chỉ nên chia sẻ với nhau những khoảnh khắc, cảm xúc tại thời điểm nói chuyện với nhau chứ không nên lưu giữ chúng quá lâu, bởi đôi khi sẽ bị lợi dụng, đánh mất thông tin và hình ảnh nhạy cảm.

Hai nhà đồng sáng lập Snapchat: Evan Spiegel (trái) và Bobby Murphy. Ảnh: Forbes.

Chỉ còn một học phần nữa là tốt nghiệp đại học nhưng Evan Spiegel vẫn quyết định bỏ học để dành toàn thời gian phát triển Snapchat. Nhà của Spiegel ở Los Angeles trở thành nơi khai sinh ra ứng dụng Snapchat. Ngay từ khi ra mắt, ứng dụng này đã nhanh chóng chinh phục giới trẻ Mỹ bởi họ có thể yên tâm gửi cho nhau những thông tin quan trọng mà chẳng sợ chúng bị phát tán rộng rãi như ở trên Facebook.

Thành công nhanh chóng của Snapchat khiến nhiều nhà đầu tư và các công ty chú ý. Năm 2013, Mark Zuckerberg từng gặp Spiegel tại Los Angeles để bàn về những cơ hội phát triển của Snapchat trong tương lai. Mark đã tiết lộ với Evan về một phần mềm mà Facebook đang phát triển để cạnh tranh với Snapchat mang tên Poke. Tuy nhiên cuối năm đó, Mark đề nghị mua lại Snapchat với giá 3 tỷ USD, song đã bị Spiegel và Murphy từ chối.

Bỏ học giữa chừng nhưng Spiegel vẫn không ngừng học hỏi, anh tham gia một số khóa học khác để nâng cao các kĩ năng cần thiết cho công việc của mình. Spiegel đã hoàn thành một khóa học ở Arts Center College of Design ở Pasadena, hai khóa học liên thông tại Otis College of Art and Design ở Los Angeles. Gần đây nhất là anh đã lấy bằng thiết kế sản phẩm tại đại học Stanford năm 2018, sau 6 năm bỏ học để phát triển Snapchat.

Tỷ phú Evan Spiegel và vợ siêu mẫu Miranda Kerr. Ảnh: USA today.

Ở tuổi 29, Evan Spiegel điều hành một trong những mạng xã hội phát triển nhanh nhất thế giới với gần 300 triệu người dùng và được định giá 19,7 tỷ USD. Tài sản của Evan Spiegel ước tính 3,6 tỷ USD và nằm ở vị trí 225 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Không chỉ nổi tiếng trong giới kinh doanh, Evan Spiegel còn có đời tư gắn liền với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh từng hẹn hò một thời gian gắn với công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift vào cuối năm 2013. Kể từ năm 2015 đến nay, anh hẹn hò và kết hôn với siêu mẫu Miranda Kerr, người hơn anh 7 tuổi và đã có một đời chồng.

Hiện tỷ phú công nghệ Evan Spiegel và siêu mẫu Miranda Kerr có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Kể từ khi kết hôn với Spiegel năm 2017, Miranda Kerr đã từ bỏ sự nghiệp người mẫu để tập trung phát triển công ty mỹ phẩm riêng và chăm sóc tổ ấm. Cả hai đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ 2 vào cuối năm nay.

Sơn Nam (Theo Forbes, BI, Times)