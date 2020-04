Tỷ phú Lý Gia Thành hưởng lợi từ Covid-19 0 Hong KongTài sản của tỷ phú Lý Gia Thành tăng mạnh nhờ khoản đầu tư sớm vào Zoom, công ty cung cấp phần mềm hội họp trực tuyến.

Tỷ phú bất động sản Lý Gia Thành là một trong ít doanh nhân có số tài sản tăng khi Covid-19 bùng phát khiến kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Tài sản của tỷ phú Hong Kong này tăng thêm chủ yếu nhờ vào khoản đầu tư sớm vào Tập đoàn công nghệ Zoom Video Communications.

Lý Gia Thành sở hữu 8,6% cổ phần của Zoom, công ty có trụ sở tại San Jose, bang California (Mỹ). Năm 2013, công ty đầu tư của ông Lý Gia Thành đã rót 6,5 triệu USD vào Zoom, startup của tỷ phú người Mỹ gốc Hoa Eric Yuan. Hai năm sau đó, công ty này rót thêm 30 triệu USD.

Tỷ phú Lý Gia Thành. Ảnh: FT.

Khi Zoom phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Mỹ hồi cuối tháng 4/2019, số cổ phần ông Lý sở hữu tại công ty này đạt 850 triệu USD.

Khi Covid-19 bùng phát, nhiều quốc gia khuyến khích người lao động làm việc tại nhà, ứng dụng Zoom trở nên phổ biến và được vô số doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng. Nhờ đó giá cổ phiếu của Zoom tăng 83% giúp giá trị công ty đạt mức 34,7 tỷ USD.

Hiện số cổ phần của tỷ phú Lý Gia Thành tại Zoom có giá trị khoảng 3 tỷ USD. Như vậy sau gần một năm Zoom IPO, Lý Gia Thành đã bỏ túi hơn 2 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu tăng vọt.

Tỷ phú Lý Gia Thành không phải là người duy nhất được hưởng lợi từ sự bùng nổ của Zoom. Theo Bloomberg, tài sản của nhà sáng lập Eric Yuan cũng tăng 4 tỷ USD kể từ đầu năm đến nay. Cựu đồng sáng lập Yahoo Jerry Yang và doanh nhân David Bonderman, chủ sở hữu của công ty đầu tư Wildcat Capital Management.cũng là một trong số các nhà đầu tư của Zoom.

Covid-19 xuất hiện ở 209 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 1,6 triệu người nhiễm bệnh, trong đó 96.000 người tử vong. Đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế thế giới, hàng loạt doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, cắt giảm nhân sự và cạn vốn. Theo danh sách thường niên tỷ phú thế giới năm 2020 do Forbes công bố tổng cộng có 2.095 người, ít hơn 58 người so với năm ngoái. Tổng giá trị tài sản của các tỷ phú trên thế giới ước tính đạt 8.000 tỷ USD, giảm 700 tỷ USD so với năm ngoái.

Sơn Nam (Theo Bloomberg)