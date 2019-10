Tổng thống Trump rớt hạng giàu tại Mỹ 0 Tài sản không thay đổi ở mức 3,1 tỷ USD nhưng Tổng thống Donald Trump đã tụt 119 bậc trong 3 năm qua trên bảng xếp hạng 400 người giàu nhất Mỹ.

Theo danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ 2019 do tạp chí Forbes công bố, giá trị tài sản ròng của ông Trump không thay đổi kể từ tháng 10/2017, ở mức 3,1 tỷ USD. Tuy nhiên, với giá trị tài sản này, ông đã tụt 16 bậc trên bảng xếp hạng so với năm ngoái và 119 bậc so với năm 2016, thời điểm trước khi trở thành ông chủ Nhà Trắng. Ông Trump đứng thứ 275 trong bảng xếp hạng mới nhất.

Các hoạt động kinh doanh gắn với thương hiệu Trump đang đi xuống. Một số doanh nghiệp bất động sản không còn đăng ký gắn tên Trump vào các dự án ở các thành phố như Toronto (Canada) hay Panama.

Theo ước tính của Forbes, giá trị các công ty bất động sản mang thương hiệu Trump giảm từ 170 triệu USD năm ngoái xuống còn 80 triệu USD. Bên cạnh đó, giá trị từ hoạt động bản quyền sử dụng thương hiệu Trump trên một số sản phẩm như áo sơ mi, cà vạt, nệm về gần con số 0. Thời điểm ông Trump chưa nhậm chức tổng thống Mỹ, mảng kinh doanh này có giá trị 14 triệu USD.

Tuy nhiên không phải tất cả tài sản của tổng thống Mỹ đều gắn tên ông. Giá trị 30% cổ phần của ông Trump tại hai tòa nhà văn phòng ở Manhattan (New York) và San Francisco (California) tăng thêm 77 triệu USD sau một năm và vọt lên mức 928 triệu USD. Đây là phần tài sản giá trị nhất của ông Trump hiện tại.

Khách sạn của Trump tại thủ đô Washington D.C. cũng là điểm sáng trong danh mục đầu tư của ông. Doanh thu của khách sạn này vẫn tăng nhẹ 1% dù thị trường đang u ám. Nhờ đó, giá trị 77,5% cổ phần của ông Trump tại đây ước tính tăng lên 11 triệu USD. Doanh thu khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại Miami cũng tăng 1,5% trong năm ngoái dù sụt giảm 26% trong giai đoạn 2015-2017. Giá trị khu nghỉ dưỡng này theo đó tăng lên gần 20 triệu USD.

Forbes cũng nâng giá trị khu resort Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida lên 10 triệu USD sau khi một số bất động sản ở khu vực quanh đó được giao dịch với giá kỷ lục.

Ngoài ra, tổng thống Mỹ cũng có thêm 10 triệu USD tiền mặt nhờ hoạt động bán tài sản của các con trai. Hai con trai của ông Trump đã thực hiện hơn 100 giao dịch bán bất động sản của gia đình với giá trị hơn 100 triệu USD trong gần 3 năm từ khi nhiệm kỳ của cha mình bắt đầu.

Với khối tài sản 3,1 tỷ USD, ông Trump vẫn là người giàu nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Người giàu đứng thứ hai trong danh sách ứng viên tổng thống Mỹ năm tới là Tom Steyer, sở hữu 1,6 tỷ USD.

