Thiếu gia thừa kế tập đoàn giải trí SM Hàn Quốc 0 Con trai nhà sáng lập SM Entertainment tốt nghiệp ĐH California danh tiếng, từng viết nhạc cho nhóm nhạc thần tượng EXO nhưng hiếm khi lộ diện trước truyền thông.

SM Entertainment là một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất tại Hàn Quốc. Tập đoàn này chuyên đào tạo năng khiếu, sản xuất và phát hành các sản phẩm âm nhạc Kpop, được sáng lập bởi cựu MC Lee Soo Man vào năm 1989. Lee Soo Man là người đi tiên phong trong nền công nghiệp thần tượng tại Hàn Quốc và lan rộng ra các quốc gia Đông Á. SM chính là cái nôi sản sinh ra những ban nhạc hàng đầu Kpop như Super Junior, Girls’ Generation, SHINee, f(x), EXO, Red Velvet hay ca sĩ thần tượng như BoA, Zhang Li Yin. Ca sĩ quá cố Sulli cũng là một trong những nghệ sĩ do SM quản lý.

Lần xuất hiện hiếm hoi trước truyền thông của thiếu gia thừa kế SM Lee Huyn Gyu (phải) bên cạnh cha mình, ông Lee Soo Man. Ảnh: All Kpop.

Là ông trùm của ngành giải trí Hàn Quốc nhưng thông tin về đời sống riêng của chủ tịch SM lại hiếm hoi. Ông kết hôn với bà Kim Eun Jin, người qua đời vì ung thư năm 2014 và có hai con. Trong đó Lee Huyn Gyu, con cả của chủ tịch SM là người duy nhất xuất hiện trước truyền thông khi tham gia vào các hoạt động của công ty cùng bố. Anh cũng được cho là người sẽ thừa kế đế chế giải trí do bố mình xây dựng hơn 30 năm qua.

Lee Huyn Gyu sinh năm 1995 và có thành tích học tập đáng nể. Ngay từ nhỏ, Lee Hyun Gyu đã được cha mẹ định hướng việc học tập để trở thành người ưu tú. Lên cấp 3, thiếu gia họ Lee được cha mẹ đưa sang Mỹ học tại trường Harvard - Westlake, nơi dành cho tầng lớp thượng lưu. Trong thời gian học tập tại đây, Lee Huyn Gyu luôn thuộc nhóm học sinh có thành tích học tập tốt nhất, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa văn nghệ.

Ngay khi tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại ưu, Lee Huyn Gyu ghi danh vào học Đại học California, chuyên ngành đồ họa máy tính. Ở tuổi 19, thiếu gia nhà SM gây ấn tượng mạnh mẽ với truyền thông nhờ khả năng ngoại ngữ khi đóng vai trò phiên dịch viên trực tiếp cho cha mình - chủ tịch SM Lee Soo Man tại một hội thảo ở Đại học Stanford. Ngoài tiếng Anh, thiếu gia này có thành thạo cả tiếng Đức.

Lee Huyn Gyu làm phiên dịch cho cha tại Đại học Stanford.

Thiếu gia thừa kế tập đoàn giải trí SM cũng từng khiến nhiều người bất ngờ về tài năng nghệ thuật. Anh từng chắp bút cho ca khúc "Let Out the Beast" của EXO và bản hit "Hoot" của SNSD vào năm 2013, khi còn là một sinh viên đại học.

Với thành tích học tập đáng nể, Lee Huyn Gyu hoàn thành chương trình đại học sớm một năm. Ở tuổi 21, vị thiếu gia này đã gia nhập hội đồng quản trị của Culture Technology Group Asia, tập đoàn công nghệ và nghệ thuật do cha anh đứng đầu, chuyên quản lý nghệ sĩ toàn cầu.

Mặc dù là người thừa kế đế chế giải trí hàng đầu Hàn Quốc, thiếu gia Lee Huyn Gyu còn 'bí ẩn' hơn cả cha mình. Những hình ảnh hiếm hoi của anh chủ yếu được ghi lại thông qua những hoạt động công khai của SM cùng với ông Lee Soo Man.

Sơn Nam (Theo Kpopstar, AllKpop)