The Zen Residence bàn giao căn hộ đúng tiến độ trong tháng 8 0 Những căn hộ đầu tiên của dự án sẽ được bàn giao đầy đủ hạ tầng, tiện ích trong ngày 18/8, theo cam kết với khách hàng.

Theo công bố của CBRE, 6 tháng đầu năm 2019, thị trường Hà Nội ghi nhận 17.700 căn mở bán mới, trong đó, quý hai là 6.400 căn. Theo phân khúc, trung cấp và bình dân chiếm lĩnh thị trường chiếm khoảng 98% tổng nguồn cung mở bán mới trong quý hai.

CBRE đánh giá, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm đến các dự án cao cấp ở khu trung tâm nhờ tiềm năng cho thuê tốt. Trong khi đó, người mua nhà để ở tập trung vào chất lượng sản phẩm và kết nối đến các tiện ích xung quanh. Một số dự án tại các khu vực nhà ở mới đạt doanh số bán khả quan nhờ kết nối hạ tầng thuận tiện và tiện nghi, tiện ích đầy đủ.

Dự án The Zen Residence - Gamuda Gardens hưởng lợi từ việc mở rộng đường Tam Trinh.

Theo các chuyên gia, hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó có hạ tầng giao thông được xem là yếu tố quan trọng tác động tới giá trị của các sản phẩm bất động sản. Tại Hà Nội, dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Aeon Mall Giáp Bát Hoàng Mai sắp triển khai là một điểm sáng với thị trường bất động sản khu vực phía Nam.

Nằm tại khu vực phía Nam Hà Nội, dự án The Zen Residence thuộc khu đô thị Gamuda Gardens do Gamud Land Việt Nam phát triển. Từ khi triển khai, dự án được đầu tư mạnh tay vào hạ tầng tiện ích với diện tích cây xanh chiếm hơn 50% mật độ xây dựng, khu sinh hoạt cộng đồng Clubhouse với bể bơi bốn mùa, sân tennis, phòng tập gyms, hệ thống an ninh đa lớp...

Chủ đầu tư cho biết, dự án đã hoàn thiện để sẵn sàng cho lễ bàn giao nhà vào 18/8. Ngoài yếu tố đảm bảo về mặt thời gian, khách hàng còn có thể xác định rõ hệ thống tiện ích nội ngoại khu và cũng như chất lượng, thiết kế căn hộ theo đúng nhu cầu và mục đích sử dụng.

Smart Homes- giải pháp nhà thông minh cho các căn hộ cao cấp được áp dụng cho The Zen Residence.

Dự án nằm trong quần thể Gamuda Land tại km 4.4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội. Cư dân của The Zen Residence dễ dàng di chuyển tới các khu trung tâm, cách cầu Thanh Trì - Đường 5 khoảng 2km, cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khoảng 1km, dễ giao thương các tỉnh như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang đi về phía Bắc... hay các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An.... nếu đi về phía Nam.

Chi tiết liên hệ hotline 0902178088, website, Facebook hoặc Instagram: instagram.com/gamuda.gardens.

GL Friends là chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Gamuda Land, áp dụng cho các khách hàng sở hữu sản phẩm bất động sản của đơn vị, đồng thời được trải nghiệm các dịch vụ khác như mua sắm, giáo dục, ẩm thực, vui chơi giải trí...từ các đối tác của Gamuda Land. Chương trình áp dụng 3 hạng thẻ Bạc, Vàng, Bạch Kim dành cho các khách hàng từng sở hữu ít nhất một sản phẩm bất động sản của Gamuda Land với ưu đãi lên tới 2% giá trị căn hộ khi mua căn tiếp theo. GL Creations cho phép khách hàng tham gia vào việc tạo ra ngôi nhà của họ với các thông số kỹ thuật nhất định, chủ đề màu sắc, tường, gạch, thiết bị vệ sinh, décor nội thất... trước khi mua nhà. Bằng việc hợp tác với các đối tác về nội thất nổi tiếng trong và ngoài nước, Gamuda Land Việt Nam sẽ giúp khách hàng xác định trước các thông số kỹ thuật của ngôi nhà mới của họ thông qua ứng dụng phần mềm GL Creations. Ứng dụng này mô tả hình ảnh của các nội thất được trang bị và cho phép người mua hình dung về một ngôi nhà lý tưởng đang được xây dựng, tạo ra trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người mua.

(Nguồn: Gamuda Land)