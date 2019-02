Samsung giới thiệu dòng ổ cứng SSD 970 EVO Plus tại Việt Nam 0 Ổ cứng thể rắn có nhiều phiên bản dung lượn lưu trữ với giá bán từ 2,5 triệu đồng.

Ổ cứng SSD 970 EVO Plus sử dụng công nghệ bộ nhớ V-NAND thế hệ thứ 5 mới nhất của Samsung đáp ứng các tác vụ chỉnh sửa nội dung 4K, tạo mô hình 3D, công việc mô phỏng cũng như chơi game đòi hỏi cấu hình cao.

Sản phẩm đạt được những cải tiến về hiệu suất, tăng tới 57% về tốc độ ghi, cũng như tăng hiệu suất năng lượng so với sản phẩm 970 EVO. Ổ đĩa mới cung cấp tốc độ đọc và ghi tuần tự lần lượt lên tới 3.500 MB/giây và 3.300 MB/giây, trong khi tốc độ ngẫu nhiên lên tới 620.000 IOPS để đọc và 560.000 IOPS để ghi hoạt động.

Người dùng có thể nâng cấp thiết bị do kích cỡ của 970 EVO Plus ở dưới dạng M.2 nhỏ gọn, đồng thời sử dụng giao diện PCIe Gen3 x4 có trong hầu hết máy tính hiện đại. 970 EVO Plus cũng cung cấp bảo hành 5 năm hoặc trong giới hạn khi sử dụng dữ liệu tới 1.200 TB.

Ổ SSD 970 EVO Plus dung lượng 250GB có giá 2.509.000 đồng, 500GB là 4.439.000 đồng. Giá của phiên bản 1TB, 2TB lần lượt là 8.669.000 và 16.579.000 đồng. Sản phẩm được bán từ tháng ba.