Quyền Linh giúp dân miền Tây chống hạn mặn 0 MC Quyền Linh cùng tập đoàn Karofi tặng máy lọc nước và nhiều chuyến xe phát nước ngọt miễn phí giúp người dân Phước Hiệp, Bến Tre đảm bảo sinh hoạt.

Thiếu nước ngọt sinh hoạt, người dân miền sông nước Tây Nam Bộ phải mua nước ngọt với giá cao, có nơi đến 150.000-200.000 đồng một m3, gấp hàng chục lần so với giá nước sinh hoạt ở đô thị. Không chỉ thiếu nước ngọt sinh hoạt, hạn mặn còn khiến lúa, rau màu của bà con khô héo, mất mùa.

Trước tình trạng hạn mặn ngày càng nặng nề tại miền Tây, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã đứng ra tổ chức các hoạt động quyên góp, từ thiện nhằm hỗ trợ giải quyết "cơn khát" nước ngọt. Vốn là một trong những nghệ sĩ có nhiều hoạt động thiện nguyện, Quyền Linh cũng tích cực vận động các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn này với bà con miền Tây.

Tình trạng hạn mặn nghiêm trọng tại các tỉnh miền Tây.

MC Quyền Linh cho biết, phải xuống tận nơi ở của bà con mới thấy thực trạng hạn mặn ảnh hưởng lớn như thế nào tới đời sống của người dân. Anh kể, có cụ ông 70-80 tuổi vẫn phải gồng gánh can to can nhỏ lấy nước về dùng. Có gia đình trắng tay ôm nợ do vụ mùa nhiễm mặn vẫn phải xoay xở để có nước ngọt.

"Vẫn biết bà con khó khăn, nhưng tận mắt chứng kiến tình hình thực tế mà xót xa quá. Từ lúc nào một nhu cầu cơ bản như nước ngọt lại mặn chát như nước mắt đồng bào", nam nghệ sĩ tâm sự.

Lần này, MC Quyền Linh đồng hành cùng Tập đoàn máy lọc nước Karofi giúp bà con tại Phước Hiệp, Bến Tre vượt hạn mặn. Cụ thể, sau khi khảo sát thực trạng nguồn nước, Karofi gấp rút thi công sản xuất trong hai tháng để kịp hoàn thành và trao tặng 4 trạm cấp nước tinh khiết miễn phí cho các địa phương gồm: 3 trạm lọc lợ, 1 trạm lọc mặn.

Nghệ sĩ Quyền Linh bên trạm nước Karofi thiết kế cho bà con tại Phước Hiệp, Bến Tre.

Sau thi công, các trạm lọc nước lần lượt được bàn giao cho chính quyền địa phương và bà con. Đầu tiên là trạm lọc nước lợ tại xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trong tháng 3. Tiếp đến là 2 trạm tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre và xã Quý Nhị, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trong tháng 4. Trước đó, Karofi còn có một trạm lọc nước biển có khả năng chịu được độ mặn cao lên đến 50 ppt cao, ủng hộ chiến dịch quyên góp cứu miền Tây cùng ca sĩ Thủy Tiên.

Người dân xếp hàng lấy nước về sinh hoạt và uống trực tiếp.

Cô Thanh (Bến Tre) cho biết, có trạm nước ngọt miễn phí của Karofi ngay tại xã, người dân không phải đi hàng chục cây số để mua nước, vừa đảm bảo sạch, vừa đỡ được một khoản tiền không nhỏ. "Từ khi nước máy bị mặn, dân chúng tôi mất ăn mất ngủ vì giọt nước. Một khối nước giờ cả trăm nghìn đồng rồi, có rẻ đâu. Nhà nào khá còn đỡ, chứ người nghèo lo ăn lo mặc đã khó giờ còn không có nước ngọt dùng", cô chia sẻ thêm.

Để phục vụ nhu cầu nước ngọt tức thời và trên diện rộng, Tập đoàn Karofi còn triển khai những chuyến xe phát nước ngọt miễn phí "Vì miền Tây thân Yêu", với lộ trình khắp các tỉnh miền Tây. Tổng số gói tài trợ trong giai đoạn này tương đương 2,3 tỷ đồng.

Karofi cũng đang xây dựng chương trình bán hàng không lợi nhuận máy lọc nước gia đình, máy lọc mặn công suất lớn cho các tổ chức, cá nhân nhằm giúp bà con miền Tây có giải pháp lâu dài và tiết kiệm hơn trong cuộc chiến hạn mặn này.

An Nhiên