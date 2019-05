Nữ hoàng Anh giàu cỡ nào

Trên thế giới, chỉ Nữ hoàng Anh là người không phải tỷ phú mà có thể gọi vài tòa lâu đài là nhà, mang trên đầu vương miện châu báu, sưu tầm nhiều tranh hiếm, ngựa quý. Đăng quang năm 1953, bà sống đời siêu giàu dù tài sản không thể so sánh với những người giàu nhất thế giới, thậm chí không so nổi với người giàu ở Anh. Theo Forbes, Nữ hoàng Elizabeth II sở hữu khoảng 500 triệu USD, nằm ngoài danh sách 2.000 tỷ phú năm nay.

Nữ hoàng Anh có 500 triệu USD. Đồ họa: Forbes.

Thành viên Hoàng gia 93 tuổi trực tiếp nắm một số bất động sản như lâu đài Balmoral ở Scotland và Sandringham ở Norfolk, nhưng nhiều cơ ngơi giá trị nhất như Cung điện Buckingham Palace lại thuộc hội đồng có tên Crown Estate.

Crown Estate nắm hàng loạt tài sản Liên hiệp Anh, được ủy thác, mà không thuộc quyền sở hữu của chính phủ hay chế độ quân chủ. Giả định Nữ hoàng là chủ nhân của nó, cộng với sở hữu Duchy of Lancaster – một quỹ tín thác bất động sản có nguyên tắc hoạt động tương tự, bà đã giàu nhất Anh với 25 tỷ USD tài sản ròng.

Balmoral - lâu đài nghỉ dưỡng mùa hè của Nữ hoàng Anh. Đây là một trong số ít lâu đài bà sở hữu với tư cách cá nhân. Ảnh: UIG.

Nữ hoàng Anh là cá nhân được trả lương. Bà được cấp tiền thường niên trích từ 18 tỷ USD của Crown Estate, trong khi Duchy of Lancaster, quỹ có từ năm 1265, trả 27 triệu USD trước thuế trong năm tài chính 2018 để Nữ hoàng chi tiêu cá nhân.

25% nguồn thu của Crown Estate đến thẳng Trợ cấp Hoàng gia: chu cấp lương, chi phí đi lại, quản gia, bảo trì và IT (Nữ hoàng Anh có Instagram).

Còn Thái tử Charles, con trai cả của Nữ hoàng Elizabeth, được Duchy of Cornwall cấp tiền. Đây là quỹ tín thác nắm trong tay khối bất động sản tổng diện tích 530 triệu m2 và hơn 450 triệu USD tài sản thương mại tại Anh. Tiền Cornwall đem về không chỉ nuôi Charles mà còn hai con trai và vợ con họ, gồm: Hoàng tử William, Nữ công tước xứ Cambridge Catherine và ba con; Hoàng tử Harry, Nữ công nương xứ Sussex Meghan và con trai mới sinh Archie. Năm 2018, hai gia đình William và Harry được phân bổ chi tiêu 6,1 triệu USD, nhưng báo cáo tài chính hoàng gia không liệt kê rõ tiêu những gì.

Thái tử Charles (hàng dưới, bế cháu), vợ và con cháu Hoàng gia được quỹ tín thác bất động sản Duchy of Cornwall chu cấp. Ảnh: Chris Jackson.

Dù Hoàng gia Anh được cả thế giới quan tâm, một phần dân Vương quốc Anh tin rằng gia đình này là gánh nặng với người nộp thuế. Tuy nhiên, Richard Haigh, giám đốc điều hành tập đoàn định giá Brand Finance tại Anh, cho rằng không nhất thiết nhìn nhận như vậy. Haigh nói: "Năm ngoái, chúng tôi ước tính đám cưới Hoàng gia giữa Harry và Meghan đã thúc đẩy nền kinh tế Anh gần 1,5 tỷ USD". Dựa vào báo cáo gần nhất về Hoàng gia thực hiện năm 2017, Brand Finance kết luận sức hút gia đình này đem đến 700 triệu USD hàng năm cho du lịch. Theo phép tính đó, nhờ Hoàng gia, mọi thần dân có thêm tiền.

Điện Buckingham - nhà đắt nhất thế giới. Ảnh: Royal UK.

4,7 tỷ USD là định giá của hãng môi giới bất động sản Luxent (Czech) cho Cung điện Buckingham. Cung điện 775 phòng và là chỗ ở Hoàng gia Anh từ năm 1837 này đáng giá hơn tài sản của ông trùm 400 công ty Richard Branson.

20 tỷ USD bất động sản: Gồm nhà cửa tại Anh do Crown Estate sở hữu, tại Scotland do quỹ tương tự nắm giữ, và 530 triệu m2 bất động sản trong tay quỹ Duchy of Cornwall. 530 triệu m2 đó gồm đất trên Quần đảo Scilly, bất động sản ở và thương mại tại London cũng như Llwynywermod – nhà xứ Wales của Thái tử Charles và vợ Camilla. Nữ hoàng Anh không có quyền bán bất cứ cái nào trong số trên.

Hơn 1 tỷ USD khác là trị giá đất rải rác ở Anh và Wales được các Công tước chinh phạt trong 7 thế kỷ; các mỏ đá vôi, đá cát, thạch cao; và Cung điện Kensington – nhà thời thơ ấu của các thành viên Hoàng gia.

Công nương Diana với hai con William và Harry. Ảnh: Tim Graham.

Tài sản cho đi

Gần 430 triệu USD lợi nhuận Crown Estate năm 2018 được chuyển vào Ngân khố Anh thay vì vào ví Nữ hoàng Elizabeth. Trong khi đó, Thái tử Charles cũng xây dựng khoảng 145 triệu USD cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ kinh tế, môi trường và xã hội cho Anh và toàn cầu. Các tổ chức này chi hơn 45 triệu USD năm 2018.

31,5 triệu USD mà Công nương Diana để lại sau khi qua đời được trích phần lớn cho hai Hoàng tử William và Harry, đã hưởng vào sinh nhật 25 tuổi mỗi người. Phần còn lại cho 17 con đỡ đầu của bà và quản gia thân cận Paul Burrell. Ông Burrell được chia 81.000 USD.

Meghan Markle trên chiếc 1955 Rolls-Royce Phantom IV của Nữ hoàng Elizabeth đến đám cưới mình năm 2018. Ảnh: INDIGO.

Lối sống

200 tỷ là số tem thư Anh có hình ảnh Nữ hoàng được sản xuất đến nay. Với thiết kế chưa thay đổi từ năm 1967, chúng được coi là sản phẩm nghệ thuật được sao in nhiều nhất lịch sử.

1 triệu USD được đấu giá cho chiếc Rolls-Royce Phantom IV đời 1955 của Nữ hoàng Anh vào tháng 9 năm ngoái. Năm trước đó, chiếc Daimler Super V-8 2001 từng làm riêng theo yêu cầu của Nữ hoàng được bán giá hơn 55.000 USD. Năm 2016, xe Audi Cabriolet 1994 gắn bó với Công nương Diana chuyển nhượng với giá gần 60.000 USD tại một triển lãm đấu giá xe cổ.

600.000 USD là thu nhập cá cược đua ngựa của Nữ hoàng năm 2018, theo Ủy ban Đua ngựa Anh. Con ngựa quý nhất mọi thời của Nữ hoàng, có tên Estimate, là giống thuần chủng Ireland, được huấn luyện kiểu Anh và đã thắng cho bà tổng cộng 487.000 USD trước khi nó nghỉ hưu năm 2014.

Vương miện thập giá, vương trượng, trái cầu, chén báu, vòng tay Hoàng gia Anh. Ảnh: gamma-keystone.

23.578 viên đá quý được gắn trên các vật báu Hoàng gia đặt trong Tháp London, 7.500 USD trả cho một lát bánh cưới Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton năm 2014. Các lát bánh cưới của ông bà, cha mẹ họ tương tự được đấu giá trên dưới nghìn đô trước đó.

3.900 USD cho một con búp bê một thời thuộc về Công chúa Elizabeth, có từ năm 1935 và bán lại tháng 12/2018. Bên cạnh đó, đồ chơi chung do vú nuôi tặng bà và em gái là Công chúa Margaret cũng bán hơn 1.000 USD.

1.300 đơn đăng ký nuôi chó corgi gửi tại Anh năm 1944, sau khi Nữ hoàng Elizabeth được tặng thú cưng giống này nhân sinh nhật 18 tuổi. Lượng đơn nhảy vọt 56% và tiếp tục tăng năm sau đó. Ảnh hưởng của Nữ hoàng lên thị trường corgi Anh lớn đến nỗi, ngay khi con chó cuối cùng của bà mất năm 2018, một nhà nuôi lập tức phân loại giống chó chân ngắn vào nhóm "gặp nguy cơ".

800 thương hiệu từ xa xỉ như Burberry tới gia đình làm yên ngựa Abbey England được bảo chứng bởi Hoàng gia Anh. Chứng chỉ này cho biết các sản phẩm hay dịch vụ được họ tin dùng. Brand Finance ước tính Bảo chứng Hoàng gia có thể đóng góp tới 5% cho doanh thu một công ty.

Nữ hoàng Elizabeth hồi trẻ và chó cưng. Ảnh: Hulton Archive.

Thanh Tùng (Theo Forbes)