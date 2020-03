Những tính năng biến Oppo A91 thành smartphone cho giải trí

Nếu thường xuyên xem "bom tấn" thì tỷ lệ màn hình 20:9 của đại diện Oppo sẽ ghi thêm một điểm cộng. Tỷ lệ này rất gần chuẩn 21:9 của các bộ phim chiếu rạp, cộng thêm khả năng hiển thị từ màn hình AMOLED thì A91 chính là thiết bị cần có cho tín đồ điện ảnh.

Thiết bị tầm trung vẫn đủ sức thể hiện nội dung độ phân giải cao trên các nền tảng NetFlix, Amazon Prime nhờ đạt chứng nhận Widevine L1. Bạn trẻ có thể yên tâm thưởng thức các series phim đang làm mưa làm gió như The Witcher, Crash Landing On You hay Itaewon Class với chất lượng cao, hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động.