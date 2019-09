MyTV mở 'tiệc' thể thao, phim ảnh mừng sinh nhật 10 năm 0 MyTV tung nhiều bộ phim hấp dẫn, các sự kiện thể thao được mong chờ cùng những chương trình giải trí thú vị nhân kỷ niệm 10 năm.

Là một trong những dịch vụ truyền hình IPTV đầu tiên tại Việt Nam, sau 10 năm hình thành và phát triển, MyTV không ngừng mang đến cho khán giả những dịch vụ tiên tiến, đón đầu xu hướng công nghệ. Sau khi ra mắt phiên bản mới 4.0 không cần đầu thu, kết nối nhanh với SmartTV, MyTV tiếp tục tung loạt chương trình ưu đãi lớn kỷ niệm một thập kỷ ra đời.

Mừng 10 năm thành lập, truyền hình MyTV (28/09/2009-28/09/2019), sẽ gửi tới khán giả hàng nghìn nội dung mới đặc sắc nhằm mang lại những giờ phút giải trí sảng khoái cho người xem.

Về thể thao, MyTV cho biết sở hữu bản quyền truyền hình trực tiếp loạt 5 trận đấu trong khuôn khổ "Vòng loại Worldcup 2022" khu vực châu Á. Ngoài trận đầu ra quân đá với Thái Lan ngày 5/9 vừa qua, các fan sẽ mãn nhãn với 4 trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10/10 (Việt Nam - Malaysia), ngày 14/11 (Việt Nam - UAE), ngày 19/11 (Việt Nam - Thái Lan) và ngày 4/6/2020 (Việt Nam - Indonesia).

Trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan vòng loại Worldcup 2022 diễn ra ngày 5/9 được truyền hình trực tiếp trên MyTV.

Fan của bóng rổ cũng có tin vui với bản quyền phát sóng giải FIBA World Cup 2019 diễn ra từ 31/8-15/9 của MyTV. Cùng với đó là các vòng đấu để tìm ra quán quân mới của giải quần vợt Mỹ mở rộng US Open 2019. Giải ngoại hạng Anh tiếp tục song hành cùng khán giả với loạt trận đấu và chương trình minigame với phần quà hấp dẫn có tổng trị giá lên tới 1,2 triệu đồng mỗi tuần. Cúp châu Âu tiếp tục trở lại với các giải Champions League, Europa League...

Với khán giả mê điện ảnh, MyTV cung cấp với hơn 200 kênh truyền hình "rating" cao, kho phim lớn, chất lượng 4K trên nền hạ tầng Internet băng rộng. Dịp này, người dùng có thể tận hưởng thế giới điện ảnh đặc sắc với hàng nghìn phim chiếu rạp, phim bộ đa dạng thể loại...

Tháng 9 MyTV cũng tri ân khán giả "Tuần lễ phim đặc sắc" với hàng chục siêu phẩm điện ảnh, phim chiếu rạp mới cập nhật . Tiêu biểu như Vũ trụ Marvel Avengers: Endgame, X-Men: Phượng hoàng bóng tối, Boss biến hình, Căn phòng tử thần, Găng tơ tái xuất, Kẻ xâm nhập bí ẩn, Thế giới Ngầm 5: Trận chiến đẫm máu, Lời thỉnh cầu bí ẩn – Simple Favor, Bào thai quỷ– Malicious, Huyền thoại Kungfu – Kungfu League... 8 phim trong Series "Điệp Viên 007", từ Mắt vàng - Golden Eyes tới phần cuối cùng: Spectre - Bóng ma Spectre cũng được phát sóng dịp này.

Bên cạnh đó là các phim bộ quốc tế khai thác đề tài gia đình, giải trí hài hước như Hội phụ huynh vui tính, phim bộ cổ trang Trung Quốc Thính tuyết lâu, Độc bộ thiên hạ, phim hiện đại Trung Quốc Sam Sam đến rồi, phim hợp tác độc quyền Friendzone – Yêu cô bạn thân. Các bộ phim trên kênh K+ như: chùm phim Trung thu, chùm phim Tội phạm 4.0, hai tác phẩm truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết best seller của tác giả truyện trinh thám nổi tiếng Agatha Christie là The witness for the prosecution (Nhân chứng buộc tội)và Then there were none (Mười người da đen nhỏ)....

Các khán giả nhí cũng sẽ được thư giãn vui vẻ, giảm căng thẳng học hành với kênh truyền hình mới VTV7 (SD và HD) - kênh truyền hình giáo dục và giải trí dành cho thanh thiếu niên, cùng thế giới hoạt hình với những bộ phim mang tính giáo dục, giải trí nhẹ nhàng và lành mạnh như Sắc màu những ô cửa, Chú mèo đi hia, Tiểu hành tinh gió, Lọ Lem tóc vàng, Công chúa núi Băng, Monkey king reload, Ba điều ước, Con quỷ và 3 người lính... Nếu bận rộn công việc, khán giả có thể tua, xem lại từ điểm dừng... thông qua các tính năng hiện hữu của MyTV.

MyTV tương thích trên smartphone, máy tính bảng và smartTV.

Nhân dịp sinh nhật 10 năm, lần đầu tiên, khán giả của MyTV sẽ được thưởng thức liveshow ca nhạc quy mô lớn phát sóng độc quyền trên MyTV/MyTV Net vào 20h ngày 22/9 tới đây. Chương trình mang tên "Liveshow ca nhạc Gõ cửa trái tim", với sự tham gia của các ngôi sao Hương Lan, Tuấn Vũ, Đan Trường, Cẩm Ly, Giang Hồng Ngọc, Bảo Nam...

Ngoài ra, seri chương trình Hẹn ăn trưa, Chuyện của sao, Đêm nhạc phòng trà, gameshow Giọng hát Việt Nhí 2019... sẽ được MyTV bổ sung cập nhật liên tục trong tháng 9. Không chỉ đẩy mạnh đầu tư vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thời gian tới, MyTV sẽ tiếp tục tri ân người dùng bằng những chương trình ưu đãi thường xuyên và thiết thực.

(Nguồn: MyTV)