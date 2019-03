Kia Morning tặng quà trang sức tôn vinh phái đẹp 0 Chương trình "Tôn vinh phái đẹp" dành tặng 60 phần quà là trang sức cao cấp thương hiệu Doji đến khách hàng mua xe Morning AT và Morning S AT.

Kia Motors VietNam đang triển khai chương trình quà tặng trang sức "Tôn vinh phái đẹp" mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kéo dài đến hết ngày 31/3.

Chương trình "Tôn vinh phái đẹp" sẽ tặng nhiều phần quà trang sức cho khách hàng mua xe Morning AT và Morning S AT.

Theo đó, 60 phần quà may mắn gồm các sản phẩm trang sức cao cấp thương hiệu Doji dành cho khách hàng ký hợp đồng mua xe Morning AT và Morning S AT (phiên bản số tự động) tại các showroom KIA trên toàn quốc.

Kết quả sẽ được xác định qua hình thức quay số ngẫu nhiên, với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn như sau:

Ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên 60 người thắng giải dựa trên số CMND của khách hàng mua xe.

Chương trình quay số trúng thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 5/4. Ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên 60 người thắng giải dựa trên số chứng minh nhân dân của khách hàng mua xe, theo khuôn khổ hoạt động của trang quay số https://www.random.org/. Danh sách khách hàng tham gia chương trình và kết quả sẽ được công bố chính thức trên website của Kia Motors VietNam.

Khách hàng trúng giải mang theo chứng minh nhân dân và hợp đồng mua xe đến showroom hoặc đại lý nơi mua xe để tiến hành đối chiếu thông tin và nhận giải. Nếu khách hàng không trực tiếp đến nhận giải, công ty sẽ chuyển phát nhanh giải thưởng đến địa chỉ khách hàng đã đăng ký. Khi nhận giải thưởng, khách hàng phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin. Thời hạn kết thúc trao thưởng được tính đến hết ngày 15/4.

Mua xe Kia Morning phiên bản số tự động, các khách hàng có cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị.

Hiện nay, Kia Morning có hai phiên bản số tự động là Morning S AT và AT Mới. Với giá bán từ 355 triệu đồng đến 393 triệu đồng, hai phiên bản trên tự tin chinh phục khách hàng Việt, đáp ứng nhu cầu sử dụng ôtô đa dạng của khách hàng và đặc biệt là nữ.

Đây cũng là hai mẫu xe KIA thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng với doanh số lên đến 37.380 xe. Mẫu xe này sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi dễ sử dụng với giá bán tốt. Xe có sẵn giao ngay và dịch vụ sau bán hàng thuận tiện tại hệ thống showroom rộng khắp cả nước.

Kia Morning phiên bản S AT và AT mới ghi điểm nhờ phiên bản số tự động, phù hợp với các khách hàng nữ lần đầu mua xe, yêu thích kiểu dáng nhỏ gọn và thuận tiện di chuyển. Đặc biệt, Kia Morning sở hữu dãy màu sắc đa dạng với nhiều gam màu đi đầu xu hướng 2019 như cam Pop Orange, đỏ Runway Red nổi bật hoặc xanh Horizon Blue thanh lịch... Đây là những lựa chọn màu sắc hấp dẫn cho khách hàng nữ trong dịp 8/3.

Hai mẫu xe KIA mới thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng nữ.

Trước đó, chương trình quà tặng may mắn "Chào năm mới 2019" đã diễn ra với sự tham gia của 551 khách, tương đương 551 hợp đồng mua xe Morning bản số tự động được ký kết trên tổng 853 hợp đồng xe Morning. Sự kiện đã khép lại thành công với 33 bộ quà tặng trang sức được trao đến 33 khách hàng trên toàn quốc, trong đó, khu vực Bắc Bộ có số lượng khách hàng tham gia chương trình nhiều nhất với 374 khách, khu vực Nam Bộ 137 khách và Trung Bộ 40 khách.

Chị Hương (Thanh Hóa), khách hàng trúng giải nhất chương trình chia sẻ rất vui khi là người may mắn nhận bộ trang sức Doji khi mua xe Morning. Chị chọn xe Morning vì mẫu xe này có giá bán phù hợp với ngân sách của gia đình. Hơn nữa, Morning có thiết kế nhỏ gọn thuận tiện di chuyển và phong cách trẻ trung, năng động. Còn chị Phương (Vĩnh Long) rất hài lòng sau khi nhận xe và sử dụng Morning trong dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua. Niềm vui nhân đôi khi chị là người may mắn trúng giải nhất từ chương trình, sở hữu trọn bộ trang sức cao cấp từ thương hiệu Doji.

Thông tin chương trình, liên hệ tổng đài Kia Việt Nam: 1900 54 55 91

Thư Kỳ