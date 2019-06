Hệ điều hành smartphone của Huawei có tên Oak OS, ra mắt tháng 8 0 Những đồn đoán về hướng đi kế tiếp của Huawei khi bị Google rút giấy phép sử dụng nền tảng Android.

Nguồn tin cho biết hệ điều hành thay thế Android của Huawei có tên HongMeng OS tại Trung Quốc, còn khi ra nước ngoài sẽ gọi là Oak OS. Hiện tại Huawei "tích cực thử nghiệm" hệ điều hành này.

Từ năm ngoái Huawei cho biết công ty phát triển nền tảng di động của riêng mình. Trong trường hợp bị cấm sử dụng Android, hãng sẽ cài hệ điều hành này trên các sản phẩm sắp tới.

Cách đây vài tuần, Mỹ đưa Huawei vào "danh sách đen", khiến thỏa thuận hợp tác của Huawei với các công ty Mỹ như Google, Qualcomm, Intel, ARM... bị ảnh hưởng.

Tổng thống Trump sau đó ký lệnh tạm hoãn lệnh cấm với Huawei trong 90 ngày. Sau khi hết 90 ngày, Huawei có hai lựa chọn là sử dụng dự án mã nguồn mở (Android Open Source Project), tức là không có Play Store, không có dịch vụ Google và không được cập nhật phần mềm, bản vá bảo mật hoặc tự tung ra hệ điều hành thay thế.

Nguồn tin từ Financial Times cho biết Google cảnh báo Chính phủ Mỹ về rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đưa Huawei vào danh sách đen. Google lo ngại rằng Huawei có thể phát triển nền tảng riêng dựa trên AOSP kém an toàn hơn Android bình thường, khiến thiết bị dễ bị tấn công hơn. Google cho biết "tập trung việc bảo đảm an toàn cho người dùng Google sử dụng hàng triệu thiết bị Huawei tại Mỹ và trên thế giới".