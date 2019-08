Hãng thời trang giá rẻ Forever 21 xin phá sản 0 Kinh doanh ế ẩm, doanh thu các năm qua liên tục giảm, nên hãng bán lẻ Mỹ Forever 21 muốn tái cơ cấu nguồn vốn.

Theo CNBC, một nguồn tin thân cận cho biết Forever 21 đang cân nhắc nộp đơn xin phá sản khi nỗ lực tái cơ cấu các khoản nợ không đem lại hiệu quả. Forever 21 là hãng thời trang bình dân, cung cấp các mặt hàng thời trang, phụ kiện theo xu hướng mới nhất và bán với giá rẻ. Đối tượng chính của hãng là giới trẻ, yêu chuộng mẫu mã đẹp, đổi mới nhưng có tài chính khiêm tốn.

Việc nộp đơn phá sản sẽ giúp Forever 21 loại bỏ những cửa hàng không mang lại lợi nhuận và cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp. Hiện rất nhiều cửa hàng Forever 21 trong các trung tâm thương mại bị ế ẩm kéo dài và phải đóng cửa trong tương lai.

Một cửa hàng Forever 21 tại thành phố biển Miami, Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Những năm gần đây, các nhà bán lẻ như Forever 21 rơi vào tình trạng khó khăn. Hoạt động kinh doanh tại các trung tâm thương mại vô cùng ảm đạm, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ít chi tiền mua sắm. Khi doanh số bán hàng sụt giảm, công ty này vẫn phải trả khoản tiền lớn thuê mặt bằng đắt đỏ ở trung tâm thương mại. Ngoài ra, thương mại điện tử phát triển khiến nhiều hãng bán lẻ phải cạnh tranh gay gắt với những thương hiệu kinh doanh trực tuyến.

Hiện Forever 21 có hơn 815 cửa hàng trên toàn cầu. Hãng này chưa đưa phản hồi nào về thông tin nộp đơn phá sản. Trước đó, một thương hiệu thời trang bình dân đình đám của Anh là Topshop cũng đã xin phá sản và đóng cửa toàn bộ cửa hàng tại Mỹ.

Forever 21 được thành lập bởi hai vợ chồng người Mỹ gốc Hàn là Do Won Chang và Jin Sook Chang. Do Won Chang cùng vợ từ Hàn Quốc di cư sang Mỹ năm 1981 và trải qua nhiều công việc mưu sinh từ gác cổng, nhân viên trạm xăng, phục vụ quán cà phê để có tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù không có bằng cấp và sống trong điều kiện thiếu thốn, Do Won luôn có niềm đam mê lớn với lĩnh vực kinh doanh thời trang và mở cửa hàng Forever 21 đầu tiên năm 1984. Tuy nhiên sau nhiều năm tăng trưởng và mở rộng, công ty này đang gặp phải nhiều khó khăn, doanh thu các năm qua liên tục giảm.

Sơn Nam (Theo CNBC)