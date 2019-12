Hanacos Vietnam đầu tư 120 tỷ xây nhà máy sản xuất mỹ phẩm 0 Nhà máy có quy mô đến 6.000m2, công suất 100 tấn mỗi tháng, đặt tại lô 35, đường Trung tâm, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM.

Ngày 16/12, Hanacos Vietnam tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất mỹ phẩm và đưa vào hoạt động chính thức. Công ty cũng trải qua quá trình kiểm tra nghiệm ngặt để đạt giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm CGMP từ Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Tham dự sự kiện có ông Joung Kun Choi - Chủ tịch công ty Hanacos Korea và các cộng sự cùng toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty Hanacos Vietnam, đại diện Sở Y Tế. Bên cạnh đó là hơn 300 khách mời là các khách hàng, đối tác thân thiết của Hanacos Vietnam.

Đại diện công ty và khách mời cắt băng khai trương nhà máy sản xuất mỹ phẩm Hanacos Vietnam.

Hanacos Vietnam được thành lập vào tháng 3/2014 từ sự liên doanh với Hanacos Korea - nhà máy sản xuất mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Hanacos Korea chuyển giao công nghệ sản xuất ở tất cả các bộ phận như phòng R&D (nghiên cứu và phát triển), phòng quản lý chất lượng (QA - QC) đến dây chuyền sản xuất, sang chiết, đóng gói... Toàn bộ dây chuyền hoạt động tự động và khép kín.

Quy trình sản xuất mỹ phẩm được thực hiện trong khu vực phòng sạch, mật độ bụi và vi sinh vật kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo cung cấp cho thị trường nguồn mỹ phẩm sạch, chất lượng. Theo đại diện Hanacos Vietnam, tất cả nguồn nguyên liệu sản xuất đều được nhập khẩu chính ngạch từ các đối tác uy tín trên thế giới.

Bà Nguyễn An Hồ Như Nguyệt, Chủ tịch Hanacos Vietnam chia sẻ, Hanacos Vietnam nhập trực tiếp nguyên liệu từ các tập đoàn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu theo sự chỉ định của Hanacos Korea. Tất cả nguyên liệu đều có giấy chứng nhận từ các nhà cung cấp như: MSDS (MaterialSafety Data Sheet) - bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất; COA (Certificate Of Analysis ) – an toàn nguyên liệu và bảng phân tích thành phần sản phẩm.

Không chỉ có lợi thế về công nghệ và thiết bị hiện đại, Hanacos Vietnam còn quy tụ đội ngũ nghiên cứu trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Các chuyên gia được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến để học hỏi những công thức mỹ phẩm mới. Nhân viên tại phòng nghiên cứu cũng như các phòng kiểm nghiệm của Hanacos Vietnam đều được đào tạo định kỳ ba tháng một lần tại Hanacos Korea, cũng như các viện kiểm nghiệm tại Việt Nam.

Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Hanacos Vietnam.

"Trung bình Hanacos Vietnam đầu tư khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm cho việc nghiên cứu và đào tạo, còn Hanacos Korea chi khoảng 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng) cho việc này", đại diện công ty chia sẻ. Chủ tịch Hanacos Vietnam cho biết thêm, Hanacos Vietnam có đủ tiềm lực để đồng hành cùng các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên thị trường hiện nay thông qua hoạt động gia công, sản xuất các loại mỹ phẩm.

3 năm tới, Hanacos Vietnam đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường, đặc biệt là phía Bắc, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu. Các đối tác hiện tại gồm các nước, vùng lãnh thổ như Indonesia, Thái Lan, Campuchia và một số đối tác tại khu vực Nam mỹ (Ecuado, Colombia, Brazil) và Bắc Mỹ - Nam Mỹ (Mỹ). Kế hoạch xa hơn là mở nhà máy hóa mỹ phẩm và các ngành hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, Hanacos Vietnam cũng có kế hoạch mở nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng. Công ty đang làm việc với các đối tác tại Singapore, Hàn Quốc, Nhật, Australia, Canada...

(Nguồn: Hanacos Vietnam)