Đoàn thanh niên PV GAS trao 20 học bổng cho học sinh tại Đồng Tháp 0 Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cùng balo, tập viết được trao cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đoàn tại TP Cao Lanh, tỉnh Đồng Tháp với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Công Luận - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS cùng đại diện ban lãnh đạo tỉnh và gần 60 cán bộ đoàn tiêu biểu của PV GAS.

Nhân dịp chuyến tập huấn, Đoàn Thanh niên PV GAS cũng thực hiện công tác an sinh xã hội, khánh thành công trình thanh niên "Xây dựng sân chơi thiếu nhi" và trao học bổng tại trường tiểu học Hòa An tại xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi học sinh được xây dựng trị giá 23 triệu đồng gồm các đồ vui chơi vận động như thú nhún cá heo, thú nhún voi, xích đu 8 chỗ, đu quay 6 ghế, cầu trượt đơn và bập bênh 2 con ngựa. Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên PV GAS cũng trao 20 phần quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng kèm balo, tập, viết...

20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Hòa An đã nhận những món quà ý nghĩa từ Đoàn Thanh niên PV Gas.

Dịp này, Đoàn Thanh niên PV GAS cũng đến viếng mộ cụ thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc; tham quan khu di tích Xẻo Quýt - căn cứ cách mạng từ năm 1960-1975 của Tỉnh ủy Đồng Tháp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp.

Cũng tại Đồng Tháp, các đoàn viên đã tham gia hội nghị tập huấn công tác Đoàn với chuyên đề "Quản trị thời gian" dưới sự hướng dẫn của thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Buổi tập huấn thu hút sự tham gia và trao đổi tích cực của các đoàn viên.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (giai đoạn 2017-2019) của Đoàn Thanh niên Công ty Khí Cà Mau (KCM) ghi nhận Đoàn thanh niên Công ty KCM đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy KCM và Đoàn thanh niên Tổng công ty giao phó, trong đó nổi bật là các hoạt động về thực hiện Công trình thanh niên, An sinh xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao.

(Nguồn: PV GAS)