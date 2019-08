Dạy học qua mạng, thầy giáo Ấn Độ thành tỷ phú

Theo Bloomberg, cựu giáo viên Byju Raveendran, 37 tuổi, vừa gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD Ấn Độ sau khi ứng dụng dạy học Think & Learn do anh sáng lập nhận được khoản đầu tư 150 triệu USD hồi đầu tháng. Hiện giá trị vốn hóa của startup này khoảng 5,7 tỷ USD và Byju Raveendran nắm giữ 21% cổ phần. Cùng với vợ và anh trai, gia đình Raveendran hiện có 35% cổ phần Think & Learn.

Ấn Độ đang trải qua thời kỳ tăng trưởng mạnh, cùng với đó là sự ra đời của hàng loạt tỷ phú tự thân. So với những người khác, tỷ phú mới Raveendran là một nhân vật đặc biệt bởi anh làm giàu nhờ giáo dục online. Hiện nay, học qua mạng trở thành trào lưu bùng nổ tại Ấn Độ nhờ điện thoại thông minh và các gói cước 3G giảm giá giúp số lượng người tiếp cận Internet tăng nhanh chóng.

Tỷ phú mới của Ấn Độ, Byju Raveendran. Ảnh: Fortune.

Raveendran sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ven bờ biển phía nam nước này. Cha mẹ Byju Raveendran đều là nhà giáo, nhưng khi còn bé, anh là đứa trẻ bướng bỉnh, ham chơi, chỉ thích đá bóng, không thích đến trường và thường tự học ở nhà.

Cuối cùng, Raveendran tốt nghiệp đại học và trở thành một kỹ sư công nghệ. Anh trở nên nổi tiếng khi trở thành gia sư và giúp cho hầu hết học trò của mình thi đậu các trường kỹ thuật hàng đầu tại Ấn Độ. Từ đó, ngày càng nhiều học sinh tìm đến lớp học của Raveendran. Anh từng phải giảng dạy cho hàng nghìn người trong một sân vận động thể thao.

Năm 2011, Raveendran thành lập Think & Learn, cung cấp các bài học trực tuyến trước khi ra mắt ứng dụng chính vào năm 2015. Ứng dụng này nhanh chóng được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm và thu hút người sử dụng. Think & Learn hiện có 35 triệu học viên đăng ký, với khoảng 2,6 triệu user trả phí thuê bao hàng năm từ 10.000 đến 12.000 rupee (tương đương 3,4 - 4 triệu đồng). Sau 8 năm thành lập, startup này đã bắt đầu có lãi trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2019.

Các bài học của Think & Learn được xây dựng theo phương pháp trực quan, thu hút trí tưởng tượng của người học. Ứng dụng này thường đưa các nhân vật hoạt hình nổi tiếng vào dẫn truyện cho bài học. Ví dụ để giải thích về nhiệt độ, sẽ có cảnh công chúa Elsa bị ốm vì dầm mình trong tuyết. Anna lấy nhiệt kế ra đo cơ thể của chị gái. Từ đó, câu chuyện về nhiệt độ được giảng giải cho người học.

Byju Raveendran giới thiệu về ứng dụng Think & Learn. Ảnh: Moneycontrol.

Tỷ phú Byju Raveendran cho biết: "Trẻ em ở đâu cũng thích Simba và Moana (hai nhân vật trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney). Các nhân vật hoạt hình giúp học sinh thích thú với việc học và giúp tăng chất lượng tiếp thu kiến thức".

Hiện nhà sáng lập Think & Learn đẩy mạnh việc hợp tác với hãng Disney để đưa nền tảng giáo dục này tới nước Mỹ vào đầu năm 2020.

Anil Kumar, CEO của hãng nghiên cứu thị trường Redseer Management Consulting, cho biết công nghệ giáo dục dành cho trẻ em mẫu giáo đến học sinh lớp 12 là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của thị trường Internet Ấn Độ. Các công ty khởi nghiệp giáo dục tại Ấn Độ đang tận dụng tốt cơ hội. Think & Learn cũng là startup thành công nhờ xu hướng này.

Sau những thành công ban đầu, Think & Learn thu hút được sự chú ý của một số nhà đầu tư lớn như Naspers Ventures, Tencent Holdings, Sequoia Capital, Quỹ Đầu tư Qatar, thậm chí cả Mark Zuckerberg. Họ tin tưởng vào tầm nhìn của Byju Raveendran. Vị tỷ phú mới nổi cũng khẳng định doanh thu của công ty dự kiến tăng gấp đôi lên 30 tỷ rupee (435 triệu USD) vào đầu năm 2020.

Sơn Nam (Theo Bloomberg)