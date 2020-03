Đặng Văn Lâm là gương mặt đại diện của Gillette

Dao cạo râu Gillette Guard bảo vệ là thế hệ dao cạo râu mới, giúp việc cạo râu trở nên an toàn hơn, tiện lợi hơn, với chi phí phải chăng, thay thế cho các loại dao cạo râu hai lưỡi truyền thống. Cơ chế bảo vệ của Gillette là hệ thống lưỡi đơn được thiết kế thêm một chiếc lược an toàn giúp ngăn chặn các vết cắt và trầy xước, cùng với đầu dao cạo xoay linh hoạt giúp dễ điều khiển ôm trọn đường cong khuôn mặt và cổ. Đầu cạo trơn dễ rửa trôi giúp tránh tắc nghẽn và dễ lắp ráp giúp việc cạo râu nhanh hơn và dễ dàng hơn so với các loại dao cạo hai lưỡi phức tạp.