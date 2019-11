Cuộc sống như nghỉ dưỡng bên bờ di sản Hạ Long

Bất động sản với mô hình nghỉ dưỡng phức hợp

Mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp "All in one" phát triển mạnh những năm gần, đây trở thành một trong những xu hướng mới của bất động sản nghỉ dưỡng. Không chỉ phát triển ở nhiều nước châu Âu, mô hình này còn có mặt ở châu Á với nhiều công trình lớn. Singapore nổi tiếng với Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa - nơi thu hút hàng chục triệu du khách quốc tế mỗi năm. Malaysia có các khu Sunway Resort Hotel Spa và Sutera Harbour Resort. Điển hình là các khu nghỉ dưỡng "All in one" ở Macau, nơi hội tụ các dịch vụ lưu trú, mua sắm, thể thao và giải trí.

Tại Việt Nam, nhiều nhà phát triển bất động sản đã nhanh nhạy nắm bắt và phát triển xu hướng này nhằm đáp ứng nhu cầu sống cao cấp của người dân và du khách.

Chị Trâm Anh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết luôn mong muốn sở hữu một ngôi nhà vừa để đầu tư sinh lời, vừa tiện làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình và có tiện ích đồng bộ như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, thể thao, thư viện, quảng trường, khu vui chơi... Sau một thời gian tìm hiểu các dự án như vậy, chị quyết định chọn Halong Marina. "Tôi chọn Halong Marina không chỉ bởi tiện ích đồng bộ mà còn bởi không gian sống thoáng đãng, trong lòng di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long", chị Trâm Anh lý giải.

Halong Marina được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng phức hợp bên bờ vịnh Hạ Long.

Nắm bắt được xu thế phát triển của bất động sản cũng như nhu cầu của người dân, Công ty bất động sản BIM Land (thuộc tập đoàn kinh tế đa ngành BIM Group) bắt tay với những tên tuổi bất động sản nghỉ dưỡng danh tiếng thế giới, phát triển mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp Halong Marina.

Ông Nguyễn Trí Huân, Trưởng phòng Nghiên cứu của Collier International cho rằng mô hình "All in one" của bất động sản nghỉ dưỡng bắt nguồn từ nhịp sống ngày càng phát triển tại Việt Nam. Người mua nhà giờ đây không mua căn hộ, biệt thự nằm riêng lẻ mà trọng tâm là mua trải nghiệm tổng thể với không gian và tiện ích sống.

Cuộc sống cao cấp bên bờ vịnh di sản

Với quỹ đầu tư lên tới 2 tỷ USD, Halong Marina được BIM Land phát triển trở thành đại đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và an cư đồng bộ. Dự án có lưng tựa núi Hùng Thắng, mặt hướng ra mặt vịnh Hạ Long - một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Trải dài giữa Bãi Cháy và Tuần Châu - khu vực sầm uất của vịnh Hạ Long, Halong Marina được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Bắt đầu đi vào phát triển từng phân khu từ những năm 2000, hiện nay, Halong Marina đã bàn giao, đưa vào vận hành các loại hình bất động sản phù hợp với nhiều nhà đầu tư như: tổ hợp chung cư Green Bay Village, chung cư Sunrise - Ánh Dương, nhà liền kề Coral Bay - San Hô, nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, biệt thự Pearl Villas, nhà liền kề Harbor Bay, dự án Halong Marina Square.

Đại đô thị Halong Marina nằm trong lòng di sản vịnh Hạ Long với các tiện ích all in one.

Chủ đầu tư cho biết, với các gia đình Việt thời 4.0, mua hay đầu tư bất động sản không còn đơn giản là sở hữu một ngôi nhà mà ở đó là hệ sinh thái, giá trị sống và phong cách sống.

Tại Halong Marina, cư dân và du khách được trải nghiệm nhiều dịch vụ như tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, phố đi bộ trung tâm, bãi biển với cát trắng mịn trải dài hơn 500m, quảng trường biển, bến du thuyền, Sailing Club (lounge & bar ngoài trời), trường quốc tế Singapore SIS, rạp chiếu phim CGV, khu vui chơi giải trí trẻ em KidDream & hệ thống nhà hàng ẩm thực.

Điểm nhấn nằm trong khu vực trung tâm của Halong Maria trên đại lộ lễ hội là trục phố đi bộ và quảng trường biển Marina Square. Mang hơi thở đặc trưng của tuyến phố La Rambla (Barcelona), quảng trường được thiết kế bởi kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo - người nổi tiếng với những biểu tượng như tháp Moncloa (Madrid), viện bảo tàng khoa học Cuenca, cung văn hóa La Eria (Oviedo)...

Mặt dự án hướng ra vịnh Hạ Long.

Theo chủ đầu tư, các thương hiệu nghỉ dưỡng danh tiếng thế giới đã và sẽ đổ bộ vào Halong Marina như khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay thuộc IHG - tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn & resort hạng sang; tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao Grand Bay Halong với phân khu nghỉ dưỡng và biệt thự được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Centara Hotels & Resorts; Sailing Club; khu căn hộ đầu tư Citadines Marina Halong quản lý bởi The Ascott Limited Singapore (đang triển khai, dự kiến bàn giao quý 1/2020); Royal Lotus Halong Resort & Villas được quản lý bởi thương hiệu H&K Hospitality luôn có tỷ lệ lấp đầy ở mức 80 - 85% (đã đi vào hoạt động); Aeon Mall - thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ.

Với vị trí bên bờ vịnh di sản, tiện ích đồng bộ, quy hoạch rõ ràng, cung cấp đa dạng các loại hình bất động sản, từ nghỉ dưỡng đến giải trí và an cư, Halong Marina được kỳ vọng sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư và du khách. Chi tiết liên hệ: www.bimland.com.

(Nguồn: BIM Land)