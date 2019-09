Cuộc chiến giành tài sản của anh em tỷ phú giàu nhất châu Á 0 Ấn ĐộMukesh và Anil Ambani trải qua gần 20 năm căng thẳng, từ tranh giành quyền điều hành công ty sau khi cha qua đời đến trở thành đối thủ trên thương trường.

Cách nhau 2 tuổi và được thừa hưởng một nửa đế chế kinh doanh của gia đình nhưng tài sản của anh em nhà Ambani lại cách xa một trời một vực. Người anh, ông Mukesh Ambani (62 tuổi), hiện là tỷ phú giàu nhất châu Á với khoảng 50 tỷ USD, theo ước tính của Forbes. Trong khi đó, người em, ông Anil Ambani (60 tuổi) – từng là tỷ phú giàu thứ 6 thế giới năm 2008 với tài sản ròng 42 tỷ USD, giờ đây không còn nằm trong danh sách tỷ phú. Hồi tháng 3, Forbes ước tính ông Anil sở hữu 1,7 tỷ USD nhưng công việc kinh doanh ngày càng tụt dốc nên đến tháng 5, Bloomberg cho biết tài sản của ông chỉ còn 120 triệu USD.

Hai anh em Mukesh và Anil Ambani trở nên bất hòa sau khi cha qua đời mà không để lại di chúc. Ảnh: SCMP.

Các mối quan hệ kinh doanh đan xen phức tạp của anh em nhà Ambani đã dẫn đến nhiều mối bất hòa trong gần 20 năm qua. Từ cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế và điều hành tập đoàn Reliance Industries đến những cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh khiến ông Mukesh và Anil đôi lúc rơi vào mối quan hệ thù địch.

Trước khi cuộc chiến của Mukesh và Anil nổ ra, họ từng rất thân thiết và làm việc cùng nhau tại Reliance Industries dưới quyền của cha họ, ông Dhirubhai Ambani. Trong thời gian này, hai người phối hợp rất ăn ý và hiểu nhau. Lúc ấy, nhiều chuyên gia tin rằng hai con trai của ông Dhirubhai sẽ tiếp quản Reliance Industries và điều hành đế chế kinh doanh cùng nhau mà không có bất kỳ cuộc chiến quyền lực nào.

Không như dự đoán, mối quan hệ của họ rạn nứt năm 2002 khi ông Dhirubhai đột ngột qua đời và không để lại di chúc. Mukesh và Anil lao vào tranh giành gia tài tại công ty mà cha để lại. Cuộc chiến này chỉ kết thúc năm 2005 khi có sự can thiệp của người mẹ, bà Kokilaben. Hai ông chấp nhận chia đôi công ty của cha. Ông Mukesh giữ các mảng kinh doanh dầu mỏ, khí gas, hóa dầu và khai khoáng, còn Anil sở hữu các mảng xây dựng, sản xuất điện, viễn thông, tài chính, giải trí.

Thế nhưng ngay cả khi được chia đều như vậy, mối quan hệ giữa 2 anh em vẫn căng thẳng. Năm 2008, Anil kiện anh trai tội phỉ báng sau khi Mukesh chỉ trích ông trên tờ New York Times. Anil cũng liên tục đổ lỗi cho Mukesh về các quyết định liên quan Reliance, đến mức đưa ra một quảng cáo trên The Times of India chỉ trích anh trai tăng giá gas.

Đỉnh điểm là năm 2010, 2 anh em kiện nhau ra Tòa án Tối cao Ấn Độ. Một lần nữa, bà Kokilaben lại phải hòa giải và đưa ra những điều khoản không cạnh tranh giữa 2 người. Mukesh và Anil cùng sống trong khu phố sầm uất Seawind ở phía Nam Mumbai. Tuy nhiên nhiều nguồn tin cho biết cả hai thậm chí không nói chuyện với nhau, gia đình họ cũng hiếm khi gặp gỡ dù con cái đều có tuổi gần nhau.

Hình ảnh thân mật hiếm hoi của anh em Mukesh và Anil Ambani hồi tháng 3. Ảnh: India Times.

Kể từ khi phân chia đế chế kinh doanh của cha, sự nghiệp của hai anh em nhà Ambani đi theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Các công ty của người anh Mukesh ngày càng phát triển, giúp ông giàu nhất châu Á với khối tài sản 50 tỷ USD. Ngược lại công việc của người em Anil đi xuống khi các doanh nghiệp viễn thông, xây dựng của ông ngập trong nợ nần và bị nhiều chủ nợ kiện ra tòa.

Anh em họ cũng trở thành đối thủ trên thương trường. Ông Mukesh Ambani mở rộng kinh doanh sang mảng viễn thông và tấn công lĩnh vực của chính em trai đang nắm giữ, khiến mối bất hòa ngày càng khắc sâu. Năm 2016, Reliance Jio, mạng di động giá rẻ của ông Mukesh đã đánh bại công ty viễn thông Reliance Communications của ông Anil. Cuối cùng Reliance Communications của Anil bị chính công ty Jio của anh trai thâu tóm năm 2017.

Sự căng thẳng của Mukesh và Anil hóa giải khi người anh chi 80 triệu USD để cứu em trai thoát cảnh tù tội, giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Đáp lại sự giúp đỡ của anh, ông Anil nói: "Tôi thực sự biết ơn người anh đáng kính Mukesh và chị dâu Nita. Họ đã giúp tôi ở giai đoạn khó khăn nhất".

Để tránh xung đột và tranh giành quyền lực như thế hệ mình, hiện anh em nhà Ambani đang tích cực chuẩn bị cho những người kế thừa. Cặp sinh đôi Isha và Akash của tỷ phú Mukesh Ambani được đưa vào hội đồng quản trị công ty ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân và đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong đế chế kinh doanh của gia đình. Trong khi đó, Jai Anmol, con trai ông Anil được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tại Reliance Capital từ năm 2016.

Sơn Nam (Theo SCMP)