Con trai Warren Buffett bỏ tiền để theo ước mơ

Peter Buffett, con trai út của tỷ phú giàu thứ 4 thế giới, không hối hận khi bỏ lỡ khoản lợi nhuận khổng lồ hơn 250.000% từ số cổ phiếu Berkshire Hathaway để theo đuổi ước mơ làm nhạc sĩ.

Năm 1977, khi Peter Buffett tròn 19 tuổi, ông được nhận một khoản thừa kế từ việc bán trang trại ông nội để lại. Thay vì đưa tiền mặt, cha ông - nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đã chuyển đổi số tiền này thành cổ phiếu Berkshire Hathaway trị giá 90.000 USD cho con trai.

"Lúc đó, tôi hiểu rằng mình không thể mong đợi gì nhiều hơn thế", Peter Buffett, một nhạc sĩ đoạt giải Emmy và một nhà từ thiện, chia sẻ trong cuốn hồi kí hồi ký Life Is What You Make It.

Peter cho biết ông và các anh chị em nhận được một khoản tiền khổng lồ từ cha để làm công tác từ thiện, nhưng 90.000 USD là khoản thừa kế duy nhất ông được phép sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tỷ phú Warren Buffett và con trai út Peter. Ảnh: CNBC.

Vậy một sinh viên đại học như Peter sẽ làm gì với số tiền khổng lồ ấy? Mua một chiếc siêu xe, một căn hộ bên bờ biển hay chu du vòng quanh thế giới với ghế hạng nhất.

"Tôi nhìn thấy hai anh chị của mình đốt sạch khoản tiền thừa kế khá nhanh chóng. Và tôi không muốn đi theo con đường đó", Peter chia sẻ.

Thời điểm nhận được tiền cũng là lúc Peter quyết định theo đuổi ước mơ trở thành nhạc sĩ. Ông đã bán cổ phiếu Berkshire và sử dụng số tiền này để "mua khoảng thời gian cần thiết giúp tôi hiểu được mình có thể thành công với âm nhạc hay không".

Bước đi đầu tiên của Peter là bỏ học tại Đại học Stanford. Peter thừa nhận ông không biết cách để trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng biết sẽ không thể thành công bằng cách chỉ đọc sách về các kỹ năng cơ bản.

Peter lập một ngân sách chi tiết cho ước mở và chuyển đến San Francisco sống đạm bạc trong căn hộ nhỏ đi thuê. Thứ duy nhất ông hoang phí là "nâng cấp và mua thêm thiết bị ghi âm". Ông tập trung hoàn thiện những kỹ năng với tư cách một nghệ sĩ chơi đàn piano và sản xuất nhạc. Peter thậm chí còn đăng quảng cáo về bản thân trên tờ báo địa phương San Francisco Chronicle và chấp nhận làm việc không lương.

Miệt mài theo đuổi đam mê, Peter cuối cùng cũng đạt được thành công hằng mong đợi. Nhưng bước ngoặt dẫn đến thành công của Peter không đến từ các mối quan hệ của người cha nổi tiếng. Cơ hội đến với Peter khi ông đang rửa "chiếc xe cũ nát" của mình thì một người hàng xóm đến gần và hỏi ông làm gì để kiếm sống.

"Tôi nói với ông ấy rằng tôi là một nhà soạn nhạc đang loay hoay tìm hướng đi", Peter kể.

Người hàng xóm đã giới thiệu Peter với con rể của ông, một họa sĩ hoạt hình đang tìm kiếm nhạc quảng cáo cho kênh truyền hình sắp ra mắt. Đó chính là MTV, kênh truyền hình sau đó đã trở thành hiện tượng của thập niên 80.

Ở tuổi 62, Peter đã phát hành hơn 10 album phòng thu, chủ yếu thuộc thể loại new age, phong cách ambient (nhạc thư giãn). Ông cũng làm nhạc cho bộ phim phê bình nổi tiếng "Dances with Wolves".

Nhạc sĩ Peter Buffett biểu diễn piano tại một sự kiện từ thiện năm 2010. Ảnh: Times.

Nhìn lại quá khứ, Peter nói rằng ông có thể chọn một con đường khác dễ dàng hơn là tốt nghiệp đại học và có thể làm công việc ổn định lương cao tại chính công ty của cha mình. Và ông sẽ trở nên giàu có khi hưởng lợi từ số cổ phiếu được thừa kế. Theo tính toán của CNBC, 90.000 USD cổ phiếu Berkshire Hathaway năm 1977 có giá trị khoảng 200 triệu USD ở hiện tại, với tổng lợi nhuận hơn 250.000%.

"Nhưng tôi đã không lựa chọn như vậy và tôi chưa từng hối tiếc về điều đó dù chỉ một giây. Tôi dùng tiền để mua một thứ quý giá hơn: Thời gian", Peter chia sẻ. Và khoảng thời gian đó cho phép ông thực hiện ước mơ cuộc đời.

Đó cũng là điều Peter đã học được từ người cha nổi tiếng Warren Buffett. Nhà đầu tư huyền thoại từng dạy con trai rằng mục tiêu của công việc không phải là kiếm càng nhiều tiền càng tốt, mà là được làm những gì khiến mình hạnh phúc mỗi khi thức dậy.

Sự khác biệt về mục tiêu công việc này khó nhận ra trong trường hợp của Warren Buffett, bởi việc ông yêu thích nhất là đầu tư và toàn bộ đều liên quan đến tiền bạc. Đó là một công việc nếu làm tốt với toàn bộ đam mê, bạn sẽ trở nên cực kỳ giàu có. Nhưng Buffett luôn nhấn mạnh ông không bao giờ đầu tư chỉ vì tiền. Ông từng khuyên giới trẻ: "Hãy lựa chọn công việc yêu thích và nó sẽ giúp bạn trở nên giàu có".

"Tôi hiểu rõ rằng khoản thừa kế của tôi lớn hơn số tiền mà hầu hết người trẻ tuổi có được để bắt đầu sự nghiệp. Số tiền đó là một đặc quyền, một món quà không phải do tôi tự kiếm được", Peter nói, thừa nhận may mắn hơn nhiều người khác khi có thể gạt bỏ gánh nặng cơm áo gạo tiền để theo đuổi đam mê.

Tuy nhiên Peter cũng nhấn mạnh không phải ai cũng hiểu được ước mơ và quyết tâm đi tìm nó. "Rất nhiều người có xuất phát điểm hơn người khác, về tiền bạc, sự hậu thuẫn, tài năng đặc biệt hay một cơ hội. Nhưng họ không hiểu được giá trị của thời gian, và cố gắng lao vào kiếm tiền. Kết quả là họ có thể mất thời gian với những công việc không phù hợp hoặc không mang đến sự thỏa mãn", nhạc sĩ thành danh Peter Buffett chia sẻ.

Peter khẳng định nếu không có hàng trăm giờ làm việc không lương để tự hoàn thiện kỹ năng, ông không có thành quả như ngày hôm nay. Theo ông, để theo đuổi ước mơ và đam mê cần có sự kiên nhẫn và thời gian.

"Tôi đã học hỏi được nhiều điều về bản thân và sự kiên cường trong khoảng thời gian khó khăn đó. Nếu tôi có một đống tiền và sống một cách dễ dàng, tôi không thể hiểu được những điều này", Peter cho hay.

Peter tâm sự cha ông không bao giờ thúc giục con cái kế nghiệp mình mà luôn khuyến khích theo đuổi đam mê riêng. Nhà đầu tư huyền thoại cũng luôn để các con tự lập với chỉ dẫn "cha tin con, và con không cần sự giúp đỡ của cha".

Ba người con của tỷ phú Warren Buffett (Từ trái sang): Howard Granham, Susan Alice và Peter. Ảnh: Times.

Warren Buffett có ba người con là Susan Alice, Howard Granham và Peter. Họ được sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà có 5 phòng ngủ khiêm tốn ở thành phố Omaha, bang Nebraska, Mỹ, nơi Warren Buffett và người vợ thứ hai vẫn đang sinh sống. Tỷ phú dạy con tự lập khi còn bé từ việc cho các con tự đi bộ đến trường, học ở trường công, thậm chí đi làm thêm vào mùa hè để kiếm tiền tiêu vặt.

Ba con của Buffett đều là những người thành công và có sự nghiệp riêng. Susan, con gái cả, hiện là Chủ tịch của Quỹ Sherwood, chuyên về giáo dục và xóa đói giảm nghèo. Con trai thứ Howard Buffett là Chủ tịch điều hành của Quỹ Howard G. Buffett, một tổ chức đầu tư vào an ninh lương thực toàn cầu và giảm thiểu xung đột. Còn Peter, một nhạc sĩ và đồng chủ tịch của NoVo Foundation, tổ chức hỗ trợ các cô gái vị thành niên, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và hỗ trợ các cộng đồng bản địa ở Bắc Mỹ.

Warren Buffett hiện là tỷ phú giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản 69 tỷ USD. Năm 2010, ông cùng tỷ phú Bill Gates sáng lập quỹ Giving Pledge, kêu gọi các tỷ phú thế giới cam kết cho đi phần lớn tài sản cho các hoạt động từ thiện. Buffett cũng là một trong những tỷ phú từ thiện nhiều nhất thế giới, ông đã cho đi hàng tỷ USD cho các hoạt động giáo dục, xóa đóa giảm nghèo, nâng cấp chăm sóc y tế trên toàn cầu.

Sơn Nam (Theo CNBC)