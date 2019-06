Chồng Beyoncé là tỷ phú đầu tiên trong 'nghề' hip-hop

Theo Forbes, Rapper Jay-Z, 49 tuổi, chồng ca sĩ Beyoncé, là người tạo ra xu hướng thời trang, ông trùm âm nhạc trực tuyến, chủ sở hữu công ty quản lý thể thao và nhà đầu tư mát tay. Đế chế kinh doanh của Rapper Jay-Z hiện có giá trị 1 tỷ USD.

"Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, Jay-Z đã tích lũy được khối tài sản trị giá 1 tỷ USD, khiến anh trở thành một trong số ít ngôi sao giải trí tỷ phú và là nghệ sĩ hip-hop đầu tiên làm được điều đó", biên tập viên Zack O'Malley Greenburg của Forbes viết.

Rapper Jay-Z trong một tour lưu diễn. Ảnh: CNBC.

Vợ của Jay-Z, Beyoncé, cũng là một trong số ngôi sao nữ giàu có với khối tài sản trị giá 350 triệu USD. Danh sách những tỷ phú trong ngành công nghiệp giải trí, ngoài Jay-Z, còn có một số tên tuổi khác như nhà sản xuất Star Wars George Lucas, nhà làm phim Steven Spielberg, nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey và huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.

Jay-Z sinh ra và lớn lên tại quận Brooklyn, thành phố New York. Anh bắt đầu được chú ý năm 1996 với album đầu tay "Reasonable Suspt". Từ đó, Jay-Z liên tiếp ra mắt nhiều album khác và gặt hái thành công. Album thứ sáu của anh, "The Blueprint" năm 2001, được lưu trữ tại Thư viện Quốc hội (The Library of Congress) và được tôn vinh là album "có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ" hồi đầu năm nay.

Jay-Z cũng sớm bắt đầu đế chế kinh doanh vào năm 1999 khi cho ra mắt dòng sản phẩm quần áo mang tên Rocawear. Thương hiệu này được Iconix mua lại với giá 204 triệu USD vào năm 2007. Năm 2008, Jay-Z thành lập công ty giải trí Roc Nation, hiện được định giá khoảng 75 triệu USD. Năm 2015, nam ca sĩ ra mắt ứng dụng Tidal, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến hiện trị giá 100 triệu USD. Ngoài ra, nam rapper còn sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật khoảng 70 triệu USD.

Bên cạnh các khoản đầu tư vào nghệ thuật và âm nhạc, ông trùm hip-hop cũng mở rộng đế chế bằng các khoản đầu tư vào Uber, bất động sản và rượu. Theo Forbes, tổng giá trị tài sản của nam ca sĩ ước tính trên 1 tỷ USD, trong đó, cổ phần khoảng 70 triệu USD trong Uber, 50 triệu USD đầu tư bất động sản, ước tính 410 triệu USD tiền đổ vào kinh doanh rượu và sâm panh.

Năm 2017, Jay-Z và vợ được vinh danh là cặp vợ chồng tỷ USD đầu tiên của Hollywood với tổng tài sản chung 1,1 tỷ USD. Beyoncé sở hữu 350 triệu USD trong khi Jay-Z nắm trong tay 810 triệu USD.

Sơn Nam (Theo CNBC)